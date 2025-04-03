Тайно приплывший в Россию на корабле турецкий кот Бурак «снял» апартаменты в порту Новороссийска
РИА «Новости»: Кот Бурак из Стамбула уже почти месяц живёт в порту Новороссийска
Кот Бурак из Стамбула. Фото © VK / Транспортная группа FESCO
В порту Новороссийска уже четвертую неделю живет кот по кличке Бурак, который прибыл в Россию из Стамбула на корабле транспортной компании FESCO. Как передаёт РИА «Новости», хвостатый, вернувшийся из нелёгкого путешествия, обзавёлся всем необходимым для комфортной кошачьей жизни.
«Путешественник обзавёлся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования» , — сказал собеседник агентства.
Первые дни коту приходилось ночевать в переноске, но теперь сотрудники порта предоставили просторную клетку, чтобы пушистый снова не сбежал и не отправился в новое путешествие.
Напомним, что чёрный кот совершил необычное путешествие: он незаметно пробрался на российский корабль в Стамбуле и благополучно добрался до Новороссийска. Моряки, которые не сразу заметили на борту «нелегального» пассажира, дали пушистому кличку Бурак.