Тайно приплывший в Россию на корабле турецкий кот Бурак «снял» апартаменты в порту Новороссийска

В порту Новороссийска уже четвертую неделю живет кот по кличке Бурак, который прибыл в Россию из Стамбула на корабле транспортной компании FESCO. Как передаёт РИА «Новости», хвостатый, вернувшийся из нелёгкого путешествия, обзавёлся всем необходимым для комфортной кошачьей жизни.

«Путешественник обзавёлся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования» , — сказал собеседник агентства.

Первые дни коту приходилось ночевать в переноске, но теперь сотрудники порта предоставили просторную клетку, чтобы пушистый снова не сбежал и не отправился в новое путешествие.