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3 апреля, 12:40

Тайно приплывший в Россию на корабле турецкий кот Бурак «снял» апартаменты в порту Новороссийска

РИА «Новости»: Кот Бурак из Стамбула уже почти месяц живёт в порту Новороссийска

Кот Бурак из Стамбула. Фото © VK / Транспортная группа FESCO

Кот Бурак из Стамбула. Фото © VK / Транспортная группа FESCO

В порту Новороссийска уже четвертую неделю живет кот по кличке Бурак, который прибыл в Россию из Стамбула на корабле транспортной компании FESCO. Как передаёт РИА «Новости», хвостатый, вернувшийся из нелёгкого путешествия, обзавёлся всем необходимым для комфортной кошачьей жизни.

«Путешественник обзавёлся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования» , — сказал собеседник агентства.

Первые дни коту приходилось ночевать в переноске, но теперь сотрудники порта предоставили просторную клетку, чтобы пушистый снова не сбежал и не отправился в новое путешествие.

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Напомним, что чёрный кот совершил необычное путешествие: он незаметно пробрался на российский корабль в Стамбуле и благополучно добрался до Новороссийска. Моряки, которые не сразу заметили на борту «нелегального» пассажира, дали пушистому кличку Бурак.

Ольга Сливченко
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