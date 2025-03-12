Стамбульский кот Бурак тайком пробрался на корабль и «зайцем» приплыл в Новороссийск

Кот из Стамбула пробрался на российский корабль, а через некоторое время сошёл на берег в Новороссийске. Мореплавателя назвали Бурак. Об этом сообщает SHOT.

Кот Бурак. Видео © Telegram / SHOT

Расхаживая по судну FESCO, морякам послышать откуда-то жалобное мяуканье. Они долго пытались понять, откуда исходит звук. Оказалось, что кот сидел в опломбированном контейнере, вскрывать который было нельзя до прибытия. Кормить пушистого пришлось через щёлочку в ящике.

Стамбульский кот приехал в РФ. Фото © Telegram / SHOT

Кот-мореходец выбрался из ящика уже в России. К сожалению, из-за таможенных законов ему грозит депортация обратно в Турцию.