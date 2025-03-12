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12 марта, 15:41

Стамбульский кот Бурак тайком пробрался на корабль и «зайцем» приплыл в Новороссийск

SHOT: Кот из Стамбула спрятался на корабле и оказался в Новороссийске

Кот из Стамбула пробрался на российский корабль, а через некоторое время сошёл на берег в Новороссийске. Мореплавателя назвали Бурак. Об этом сообщает SHOT.

Кот Бурак. Видео © Telegram / SHOT

Расхаживая по судну FESCO, морякам послышать откуда-то жалобное мяуканье. Они долго пытались понять, откуда исходит звук. Оказалось, что кот сидел в опломбированном контейнере, вскрывать который было нельзя до прибытия. Кормить пушистого пришлось через щёлочку в ящике.

Стамбульский кот приехал в РФ. Фото © Telegram / SHOT

Стамбульский кот приехал в РФ. Фото © Telegram / SHOT

Кот-мореходец выбрался из ящика уже в России. К сожалению, из-за таможенных законов ему грозит депортация обратно в Турцию.

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Однако Бурак не самый лихой мореход среди котов. Ранее Life.ru рассказывал историю чёрно-белого кота с безумными глазами, который за месяц без еды переплыл Атлантику от Нидерландов до Карибов. Четыре недели хвостатый просидел в контейнере, пока о нём даже никто не подозревал.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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