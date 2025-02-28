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28 февраля, 08:15

На глазах у детей: Сотрудник МЧС сорвался с дерева и погиб, снимая кота с дерева во Владикавказе

Во Владикавказе спасатель МЧС погиб, снимая кота с дерева

Сотрудник МЧС из Владикавказа погиб на выезде. Спасатель пытался снять с дерева кота, но не удержался и сорвался вниз. Гибель мужчины подтвердил глава администрации местного самоуправления Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.

«Сегодня на территории муниципального детского сада № 173 произошёл несчастный случай. При исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ГУ МЧС по РСО-Алания Руслан Кетоев», — написал он в своём телеграм-канале.

Мильдзихов выразил соболезнования семье и родственникам погибшего.

Как передаёт Mash Gor, группа сотрудников МЧС, в составе которой был 38-летний Руслан, сегодня утром выехала на вызов в детский сад. На дерево забрался кот, которого спасатель пытался снять, но мужчина не смог удержать баланс, из-за чего сорвался вниз. Он скончался на месте. Детей пока не выпускают на улицы, чтобы не травмировать их психику.

Известно, что погибший занимался спортом и часто участвовал в соревнованиях от пожарно-спасательной части, показывал отличные результаты, занимая призовые места. В МЧС Руслан проработал 13 лет.

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Ранее в Щёлкове спасатели сняли с берёзы кота и девушку, которая хотела его достать. Жительница Подмосковья и её питомец отделались лишь лёгким испугом.

Обложка ©

Freepik / bearfotos

Ольга Сливченко
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