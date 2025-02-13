Нижегородец срезал путь на работу и провалился в 10-метровую яму
МЧС: Спасатели вытащили нижегородца, провалившегося в 10-метровую яму
Спасатели МЧС в Нижнем Новгороде. Обложка © VK / МЧС России
В Нижнем Новгороде спасатели вытащили мужчину, провалившегося в 10-метровую яму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Мужчина провалился в яму в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Плохие Новости Дзержинск
«Спасательная операция развернулась на улице Керченская. Оказалось, мужчина шёл на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине», — указано в сообщении.
Яма в Нижнем Новгороде. Фото © VK / МЧС России
В ведомстве уточнили, что спасатели вытащили 30-летнего мужчину и передали врачам. В региональном Минздраве добавили, что пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировали ушиб. После оказания медицинской помощи нижегородца отпустили домой. В настоящее время место обрушения грунта огородили специальной лентой.
Следователи организовали доследственную проверку после инцидента. А прокуратура региона сообщила о намерении дать оценку полноте и своевременности принимаемых ресурсоснабжающей организацией мер при проведении ремонта коммуникаций и ограничении доступа граждан к подобным местам.
А ранее Life.ru писал, что подросток провалился под лёд на юго-западе Москвы. Пострадавший пробыл в воде более 20 минут прежде, чем его спасли. Сотрудникам МЧС пришлось тянуть до мальчика трёхколенную лестницу.