Нижегородец срезал путь на работу и провалился в 10-метровую яму

В Нижнем Новгороде спасатели вытащили мужчину, провалившегося в 10-метровую яму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Мужчина провалился в яму в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Плохие Новости Дзержинск

«Спасательная операция развернулась на улице Керченская. Оказалось, мужчина шёл на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине», — указано в сообщении.

Яма в Нижнем Новгороде. Фото © VK / МЧС России

В ведомстве уточнили, что спасатели вытащили 30-летнего мужчину и передали врачам. В региональном Минздраве добавили, что пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировали ушиб. После оказания медицинской помощи нижегородца отпустили домой. В настоящее время место обрушения грунта огородили специальной лентой.

Следователи организовали доследственную проверку после инцидента. А прокуратура региона сообщила о намерении дать оценку полноте и своевременности принимаемых ресурсоснабжающей организацией мер при проведении ремонта коммуникаций и ограничении доступа граждан к подобным местам.