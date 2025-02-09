В Хабаровске 8-летний ребёнок свалился в открытый люк и погиб
В Хабаровске восьмилетний ребёнок провалился в колодец и скончался на месте от полученных травм, по факту трагедии заведено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает СК по региону.
В Хабаровске ребёнок погиб после падения в колодец. Видео © Telegram / Хабаровский следком
«Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, допрос свидетелей, по делу также назначены экспертизы. В прокуратуре уточнили, что трагедия произошла днём 9 февраля в частном секторе на улице Суворова. Мальчик 2017 года рождения упал в канализационный люк, который не был прикрыт крышкой. Травмы оказались смертельными.
Ранее сообщалось, что в городе Всеволожске Ленинградской области на голову годовалому ребёнку упал телевизор, в результате чего малыш в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию. Мать малыша была в момент ЧП дома, но ненадолго отвлеклась.
Telegram / Хабаровский следком