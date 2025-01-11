Годовалый мальчик из Ленобласти находится на грани жизни и смерти из-за телевизора

В городе Всеволожске Ленинградской области на голову годовалому ребёнку упал телевизор, в результате чего малыш в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию, сейчас за его жизнь борются врачи. О случившемся пишет Mash на Мойке.

Всё произошло в квартире, где проживала семья с ребёнком. По словам матери, она отвлеклась буквально на секунду, после чего услышала грохот падающего предмета. Врачи диагностировали у маленького пациента закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в височно-затылочную область, двусторонний перелом затылочной кости с переходом на висок, перелом глазницы, подкожную гематому и скопление крови в мозге.