Годовалый мальчик из Ленобласти находится на грани жизни и смерти из-за телевизора
В Ленобласти телевизор упал на голову ребёнка, когда мать ненадолго отвлеклась
В городе Всеволожске Ленинградской области на голову годовалому ребёнку упал телевизор, в результате чего малыш в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию, сейчас за его жизнь борются врачи. О случившемся пишет Mash на Мойке.
Всё произошло в квартире, где проживала семья с ребёнком. По словам матери, она отвлеклась буквально на секунду, после чего услышала грохот падающего предмета. Врачи диагностировали у маленького пациента закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в височно-затылочную область, двусторонний перелом затылочной кости с переходом на висок, перелом глазницы, подкожную гематому и скопление крови в мозге.
Ранее сообщалось, что врачи из Видновской больницы спасли двухлетнего мальчика, в носу которого застряла фасоль. Инородный предмет вызвал отёк слизистой оболочки, и малыш уже начал задыхаться. Медики порекомендовали внимательно следить за детьми: подбирать игрушки в соответствии с их возрастом и избегать оставления мелких предметов в пределах их досягаемости.