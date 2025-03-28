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28 марта, 16:35

От обезвоживания до бешенства: Ветеринар назвал 4 признака заболевшей кошки

Ветеринар Уражевский: Необычное поведение кошки указывает на болезнь

Внимательный хозяин всегда сможет заметить перемены в поведении любимой кошки. К примеру, если питомец не отзывается на свою кличку или отказывается от привычного корма, то это может указывать на заболевание, предупредил ветеринар Владимир Уражевский.

Выдать недуг у животного также может состояние шерсти. По словам эксперта, если шерсть не блестит, то вполне вероятно обезвоживание организма. Если при этом кошка отказывается от воды и не выпрямляется при поднятии, значит нужно вести её к врачу.

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Кроме того, агрессивное поведение питомца считается признаком бешенства, которым может заразиться и человек. Поэтому хозяевам следует принимать меры по борьбе с клещами, которые уже проснулись. Насторожиться стоит и в период размножения кошек.

«Сейчас весна, и у кошек начинаются пения. Если у вас кот некастрированный, то надо особенно за ним следить. Потому что он может подраться с сородичами, завоевывая сердце дамы, и получить серьезные травмы», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

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Ранее ветеринар перечислила показания для эвтаназии питомцев. Она подчеркнула, что иногда лишь эвтаназия может прекратить страдания любимых кошек и собак. В свою очередь кинолог объяснил, когда опасно кормить собаку рыбой.

Обложка ©

pixabay / guvo59

Борис Эльфанд
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