Зоопсихолог рассказала, как помочь домашним животным справиться с тревожностью
Зоопсихолог Табунщикова: Недостаток активности питомцев приводит к стрессу
В последнее время владельцы домашних животных все чаще сталкиваются с необходимостью корректировать поведение своих питомцев. Как отмечает ветеринарный врач-зоопсихолог Наталья Табунщикова, основными причинами обращений к специалистам становятся проявления агрессии, страхи и трудности адаптации у кошек и собак. Для решения этих проблем эксперты рекомендуют использовать методы положительного подкрепления — похвалу, лакомства и игровые формы взаимодействия, избегая при этом грубых методов воздействия, которые могут усугубить стрессовое состояние животного и ухудшить его контакт с хозяином.
«Если питомец проявляет тревожность или агрессию, важно проанализировать его распорядок жизни: достаточно ли ему физической и умственной нагрузки. Недостаток активности может привести к накоплению стресса и возникновению поведенческих проблем», — рассказала специалист в разговоре с РИА «ФедералПресс».
Среди собак наиболее распространены проблемы агрессивного поведения, различных фобий и деструктивных действий, в то время как кошки чаще демонстрируют нечистоплотность, агрессивные реакции и повышенную тревожность. Особенно остро животные переживают изменения привычной обстановки или разлуку с хозяевами. В таких случаях специалисты советуют постепенно знакомить питомца с новыми условиями, сохраняя при этом привычный распорядок дня и обеспечивая доступ к знакомым предметам, что помогает снизить уровень стресса.
Важным аспектом профилактики поведенческих проблем является обеспечение достаточной физической и умственной нагрузки для животных. Недостаток активности часто приводит к накоплению стресса, который может проявляться в различных нежелательных формах поведения. По данным сервиса «Авито Услуги», спрос на консультации зоопсихологов продолжает расти, особенно в крупных городах России, где средняя стоимость приёма специалиста составляет от 1300 рублей.
Ранее ветеринар назвала случаи, когда страдающему от болезни домашнему животному лучше сделать эвтаназию, чтобы избавить питомца от длительных мучений. Одним из таких недугов, по её словам, являются разные виды онкологии.
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