Зоопсихолог рассказала, как помочь домашним животным справиться с тревожностью

В последнее время владельцы домашних животных все чаще сталкиваются с необходимостью корректировать поведение своих питомцев. Как отмечает ветеринарный врач-зоопсихолог Наталья Табунщикова, основными причинами обращений к специалистам становятся проявления агрессии, страхи и трудности адаптации у кошек и собак. Для решения этих проблем эксперты рекомендуют использовать методы положительного подкрепления — похвалу, лакомства и игровые формы взаимодействия, избегая при этом грубых методов воздействия, которые могут усугубить стрессовое состояние животного и ухудшить его контакт с хозяином.

«Если питомец проявляет тревожность или агрессию, важно проанализировать его распорядок жизни: достаточно ли ему физической и умственной нагрузки. Недостаток активности может привести к накоплению стресса и возникновению поведенческих проблем», — рассказала специалист в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Среди собак наиболее распространены проблемы агрессивного поведения, различных фобий и деструктивных действий, в то время как кошки чаще демонстрируют нечистоплотность, агрессивные реакции и повышенную тревожность. Особенно остро животные переживают изменения привычной обстановки или разлуку с хозяевами. В таких случаях специалисты советуют постепенно знакомить питомца с новыми условиями, сохраняя при этом привычный распорядок дня и обеспечивая доступ к знакомым предметам, что помогает снизить уровень стресса.

Важным аспектом профилактики поведенческих проблем является обеспечение достаточной физической и умственной нагрузки для животных. Недостаток активности часто приводит к накоплению стресса, который может проявляться в различных нежелательных формах поведения. По данным сервиса «Авито Услуги», спрос на консультации зоопсихологов продолжает расти, особенно в крупных городах России, где средняя стоимость приёма специалиста составляет от 1300 рублей.