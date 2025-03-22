Иногда нужно отпустить: Ветеринар перечислил показания для эвтаназии питомцев

Иногда лишь эвтаназия может прекратить страдания животного, поэтому при ряде заболеваний хозяевам рекомендуется отпустить своих питомцев, чтобы не подвергать их дальнейшим мучениям. Об этом рассказала ветеринар Ольга Ветрова. Среди опасных недугов она выделила запущенную онкологию.

«Когда опухоль неоперабельна и вызывает сильные боли, а химиотерапия неэффективна, качество жизни животного становится невыносимым», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Вторым показанием, по её словам, являются тяжёлые травмы головного и спинного мозга, при которых животное теряет основные функции и не реагирует на лечение. Также эвтаназия допустима на запущенной стадии сердечной недостаточности, когда питомец постоянно испытывает кислородное голодание и боль.

Прекратить мучение питомца следует и на терминальной стадия хронических заболеваний почек. При полном отказе почек животное страдает от мучительных болей и не может нормально питаться, отметила ветеринар. Последней причиной эвтаназии, по её словам, могут стать тяжёлые инфекционные заболевания, затрагивающие ЦНС.

«Никогда не принимайте решение об усыплении в спешке. Проконсультируйтесь с несколькими специалистами и убедитесь, что действительно испробованы все возможные методы лечения», — заключила эксперт.