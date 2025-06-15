Не подорожником единым: Life.ru узнал, какие ещё растения помогут заживить рану

Когда фармакология была менее развита, люди использовали растения и природные средства для лечения ран и заболеваний. Врач- диетолог, эксперт по здоровью Елена Соломатина в беседе с Life.ru рассказала, какие растения помогут в этом деле.

«Эмпирически было замечено, что подорожник помогает заживлению небольших ран: достаточно прикладывать чистый лист, чтобы защитить рану от бактерий и ускорить заживление. В подорожнике содержатся фитонциды — природные иммунные вещества растений, подавляющие рост бактерий», — поделилась специалист.

В подорожнике есть салициловая кислота — предшественник аспирина — обладающая противовоспалительным эффектом. Также там содержится бензойная кислота, используемая как консервант в продуктах питания. Кроме того, пектины помогают абсорбировать болезнетворные бактерии и очищают рану от повреждённых белков и бактерий. А танины оказывают дубильное действие: помогают очищать рану и способствуют заживлению.

Природные иммунные вещества растений (фитонциды) с сильным запахом присутствуют в луке и чесноке. А хвойные леса (сосновый, еловый) создают воздух с антимикробными свойствами, это используют в лечебных курортах для борьбы с бронхолёгочными заболеваниями.

Для заживления применяют разные средства. Хвойную живицу, мёд, масло облепихи — при ожогах и раздражениях. Конский каштан снимает боль и улучшает кровообращение. Такие травы как одуванчики или горечи помогают укреплять организм. Важен состав растений: наличие цинка способствует регенерации тканей, витамин К помогает свёртыванию крови, танины обеспечивают дубильное действие для очищения раны.

«Много цинка в растениях способствует заживлению ран, а витамин К — в зелёных растениях — помогает свертыванию крови и ускоряет заживление. В составе растений присутствуют также танины (вяжущие вещества), которые помогают очищать рану, особенно после инфекций или ковида. Они абсорбируют вредные вещества и способствуют быстрому восстановлению тканей», — поделилась собеседница Life.ru.

Также широко используют цветочные сборы: ромашка и календула обладают противовоспалительными свойствами и применяются для промываний или обработки повреждений кожи. Эвкалипт, шалфей, крапива, бессмертник — используются для полоскания рта или компрессов в зависимости от цели лечения. Клевер действует по другому механизму.

В заключение врач подчеркнула, что растения веками служили людям лекарством, благодаря своим уникальным свойствам. Современная медицина продолжает изучать их состав, чтобы создавать новые и эффективные средства для заживления и борьбы с инфекциями.