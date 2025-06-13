Полезен, но с ограничениями: Life.ru узнал, с чем опасно сочетать хрен

Хрен является полезным корнеплодом, однако не со всеми продуктами одинаково хорошо сочетается. В День хрена, отмечаемый 13 июня, Life.ru спросил у нутрициолога Ларисы Никитиной, в каких случаях это растение может быть не только полезным, но и потенциально вредным.

Хрен — это продукт, богатый клетчаткой, эфирными маслами, фитонцидами и витаминами. В нём содержится витамин С, витамины группы B, Е, фолиевая кислота, а также кальций, калий, магний, фосфор, железо и медь Лариса Никитина нутрициолог

Пряность традиционно добавляют в холодец, окрошку, салаты, используют в заправках и даже настойках. Однако, по словам Никитиной, существует одно важное ограничение: не стоит сочетать хрен с кислыми продуктами — лимоном, квашеной капустой и другими блюдами с высокой кислотностью. Такие комбинации могут усилить раздражающее действие на желудок и вызвать проблемы с ЖКТ. Она также предостерегла от злоупотребления хреновухой — настойкой на хрене и мёде.

«Это увеличивает калорийность напитка и делает его менее полезным — особенно для людей с повышенным уровнем сахара или диабетом», — предупредила Никитина.

При этом она подчеркнула, что в целом хрен прекрасно сочетается с большинством продуктов, и даже с мёдом его можно использовать в умеренных количествах в холодных блюдах.

Интересный факт — хрен известен ещё и как натуральное стимулирующее средство, усиливающее кровообращение, перистальтику и аппетит. Его даже применяли для повышения потенции у мужчин. Что касается способов употребления — всё зависит от вкуса каждого: кто-то добавляет его в макароны или каши, а другие предпочитают есть его только с солью и тонко нарезанным чёрным хлебом. Всё это вопрос личных предпочтений.

Наконец, эксперт напомнила о безопасности при готовке: хрен может сильно обжигать кожу при наличии ран или трещин. В таких случаях обязательно использовать перчатки. А если есть хронические болезни ЖКТ, следует строго соблюдать дозировку.

«Безопасная и полезная доза — примерно 3-5 грамм (это одна чайная ложка)», — заключила нутрициолог.