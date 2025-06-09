Повышают потенцию и либидо: Нутрициолог рассказала о неочевидных полезных свойствах одуванчиков

Скромный одуванчик, который мы привыкли считать сорняком, оказался кладезем полезных веществ. Врач-нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала Life.ru о полезных свойствах этого растения для человеческого организма.

Одуванчики – очень полезное для здоровья растение. Их используют в салатах и настойках, однако важно помнить о мерах предосторожности. В чистом виде одуванчики могут быть едкими и вызывать раздражение слизистой желудка, особенно у тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Поэтому не рекомендуется есть их в большом количестве или регулярно в чистом виде. Для здоровья лучше добавлять одуванчик в пищу в виде салатов или настоек. Ольга Бурлакова Врач-нутрициолог

Эксперт пояснила, что растение содержит огромное количество полезных веществ, благодаря чему его называют настоящей «химической лабораторией». Одуванчик содержит множество витаминов, минералов — железо, кальций, фосфор, марганец, медь — а также белковые вещества.

«Благодаря этому одуванчик помогает при заболеваниях печени, гастритах, колитах, укрепляет сосудистые стенки, борется с варикозом и атеросклерозом. Он обладает отхаркивающими и успокаивающими свойствами, снижает холестерин и способствует очищению организма. Также считается, что он повышает потенцию и либидо благодаря содержанию горечи и активных веществ», – поделилась собеседница Life.ru.

Специалист рекомендует употреблять одуванчики в составе салатов или настоек, а также сочетать их с другими растениями: хвощем полевым, валерьянкой, лопухом, пижмой или гвоздикой. Такой комплексный подход усиливает лечебный эффект. При этом, подчеркнула нутрициолог, важно не переусердствовать и вводить одуванчик в рацион постепенно.

Быстрые воздействия могут негативно сказаться на здоровье при наличии проблем с ЖКТ. Оптимально включать одуванчик в рацион небольшими порциями на протяжении 2–3 месяцев. Тогда он принесёт пользу без риска перенасыщения или негативных последствий.

«В целом, одуванчик — ценное лекарственное растение с множеством полезных свойств, но его нужно использовать разумно и умеренно для достижения максимальной пользы», — заключает эксперт.