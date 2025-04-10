Бьёт по иммунитету: Нутрицолог предупредила о скрытой опасности зелёного чая

Также некоторые люди считают, если они пьют чай зелёный, это способствует их а-ля похудению, и они пьют много жидкости. На самом деле люди путают. И зелёный чай — это еда для организма, и нужно всё равно пить достаточно большое количество воды в день. А чай — это просто как дополнение, как сок. Поэтому не надо увлекаться зелёным чаем, он действительно, к сожалению, формирует снижение иммунитета.