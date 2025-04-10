Бьёт по иммунитету: Нутрицолог предупредила о скрытой опасности зелёного чая
Врач Бурлакова: Чрезмерное употребление зелёного чая может навредить здоровью
Чрезмерное употребление зелёного чая может навредить здоровью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KK_face
Многие люди ошибочно считают зелёный чай абсолютно безопасной альтернативой кофе, не подозревая о его потенциальном вреде для здоровья и даже личной жизни. Об этом в беседе с Life.ru заявила нутрициолог Ольга Бурлакова.
Она объясняет, что зелёный чай содержит значительное количество кофеина, который может незаметно истощать нервную систему, особенно у жителей мегаполисов, и без того подверженных хроническому стрессу. Это проявляется в повышенной раздражительности, нарушениях сна и хронической усталости, что в конечном итоге сказывается на работоспособности и отношениях с окружающими.
Также некоторые люди считают, если они пьют чай зелёный, это способствует их а-ля похудению, и они пьют много жидкости. На самом деле люди путают. И зелёный чай — это еда для организма, и нужно всё равно пить достаточно большое количество воды в день. А чай — это просто как дополнение, как сок. Поэтому не надо увлекаться зелёным чаем, он действительно, к сожалению, формирует снижение иммунитета.
Особую опасность напиток представляет для пищеварительной системы. Он способен вызывать спазмы ЖКТ, повышать кислотность желудка и ухудшать работу желчного пузыря. Эксперт призывает относиться к этому напитку как к тонизирующему средству, требующему умеренного и осознанного употребления.
«Своим клиентам я часто рекомендую вообще отказаться от зелёного чая, либо очень сильно снизить его употребление и принимать его, условно, раз в 5 дней максимум, не чаще. И пить много воды», — заключила она.
Ранее диетолог назвала чудодейственные свойства берёзового сока, который полезен для сердца и кожи. Он также обладает мочегонным эффектом, что способствует выведению токсинов и излишков жидкости из организма.