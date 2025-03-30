Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 08:48

Взбодриться не получится: Раскрыты главные отличия цикория от кофе и чая

Диетолог Шебедя: Цикорий помогает организму усваивать кальций

Цикорий в отличие от кофе и чая не содержит кофеина — в этом заключается его главное преимущество и одновременно недостаток. Напиток в любых количествах не может нагрузить нервную систему человека, однако и бодрящего эффекта не даёт. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Шебедя.

Она также отметила, что цикорий богат витаминами группы С, А, В и Е, полезными микроэлементами, среди которых магний, натрий, кальций и калий, а также большим количеством клетчатки, необходимой для стимуляции кишечника.

Вырабатывают гормон радости: Названы лучше напитки в борьбе против стресса
Вырабатывают гормон радости: Названы лучше напитки в борьбе против стресса

«Растворимая клетчатка благоприятно влияет на рост полезной микрофлоры кишечника. Благодаря этому напиток помогает контролировать уровень глюкозы в крови», — подчеркнула собеседница URA.ru.

Тем не менее, по её словам, чрезмерное употребление цикория может привести к проблемам с ЖКТ. Однако благодаря инулину напиток помогает организму усваивать кальций. Чтобы получить максимум пользы, употребление цикория следует ограничить тремя чашками в день, заключила эксперт.

Названы наиболее опасные и «безопасные» вина для диабетиков
Названы наиболее опасные и «безопасные» вина для диабетиков

Ранее диетолог назвала чудодейственные свойства берёзового сока, который полезен для сердца и кожи. Кроме того, назван самый безвредный для фигуры тип алкоголя.

Обложка ©

Шедеврум / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar