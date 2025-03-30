Взбодриться не получится: Раскрыты главные отличия цикория от кофе и чая

Цикорий в отличие от кофе и чая не содержит кофеина — в этом заключается его главное преимущество и одновременно недостаток. Напиток в любых количествах не может нагрузить нервную систему человека, однако и бодрящего эффекта не даёт. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Шебедя.

Она также отметила, что цикорий богат витаминами группы С, А, В и Е, полезными микроэлементами, среди которых магний, натрий, кальций и калий, а также большим количеством клетчатки, необходимой для стимуляции кишечника.

«Растворимая клетчатка благоприятно влияет на рост полезной микрофлоры кишечника. Благодаря этому напиток помогает контролировать уровень глюкозы в крови», — подчеркнула собеседница URA.ru.