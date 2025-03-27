Только не пиво: Назван самый безвредный для фигуры тип алкоголя

Сухое вино считается наименее вредным алкогольным напитком для фигуры, однако нарколог Руслан Исаев рекомендует полностью отказаться от спиртного, если цель — похудение. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что алкоголь представляет собой «пустые» калории и не содержит необходимых организму питательных веществ, хотя обладает высокой энергетической ценностью. Например, бокал сухого вина содержит около 120–150 ккал, в то время как коктейли могут достигать 300–500 ккал на порцию.

Несмотря на то что пиво имеет низкую калорийность (40–50 ккал на 100 мл), это создаёт ложное ощущение безвредности, считает эксперт. Обычно пиво пьют в больших объёмах, и стандартная бутылка (0,5 л) может содержать 200–250 ккал, что сопоставимо с калорийностью полноценного приема пищи. При этом пиво не приносит никакой питательной ценности, так как практически не содержит белков, полезных жиров или клетчатки.

Алкоголь также негативно влияет на процесс расщепления жиров и может вызывать резкий скачок уровня глюкозы в крови из-за углеводов, содержащихся в алкогольных напитках. Это приводит к выбросу инсулина, который способствует накоплению жира, особенно в области живота. Кроме того, алкоголь усиливает аппетит, что делает его потребление ещё более нежелательным для тех, кто стремится к снижению веса.