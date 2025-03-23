Никакого шампанского! Названы алкогольные напитки, не взывающие отёков

Женщинам, желающим избавиться от отёков на лице и теле, следует отказаться от шампанского и других разновидностей вина. Заменить их можно мексиканской текилой или водкой. Об этом рассказала владелица и креативный директор сети клиник эстетической медицины и пластической хирургии Ирина Шапиро.

«К сожалению, многие считают, что один, два или даже три бокала шампанского или вина за вечер — это норма. Но на самом деле для нашего организма — это серьёзное испытание. Лучше заменить их настоящей мексиканской текилой или качественной водкой с pH 8,0 или выше», — отметила бьюти-эксперт.

Она подчеркнула в интервью «Газете.ru», что для водки или текилы тоже необходимо соблюдать норму, иначе избежать отёков не получится. По словам специалиста, женщины могут позволить себе максимум 100 мл алкоголя не чаще двух раз в неделю, а в идеале — в год.