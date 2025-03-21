Россиянам рассказали, в каких случаях виски с колой — лекарство

Употребление водки и виски приводит к схожим негативным последствиям, однако в больших дозах виски оказывает более пагубное воздействие на здоровье. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она подчеркнула, что вред для здоровья зависит не только от типа алкоголя, но и от его количества и частоты употребления. Медик добавила, что наиболее тяжёлое похмелье вызывает виски, но зависимость от водки формируется быстрее.

По словам врача, водка и виски имеют схожую крепость и калорийность, но водка быстрее вызывает опьянение. В малых дозах она наносит более серьёзный вред печени и может привести к различным заболеваниям, включая цирроз и импотенцию. Несмотря на положительный имидж виски, этот напиток также негативно влияет на здоровье, нарушая работу печени и почек, снижая когнитивные функции.

Шмелёва отметила, что виски часто употребляется в смешанном виде с газированными напитками, что увеличивает потребление сахара. В небольших количествах виски может быть полезен при варикозном расширении вен.