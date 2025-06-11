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10 июня, 22:13

Загорать, но не купаться: Россиянам напомнили главное различие пляжей и зон отдыха

В МЧС напомнили о различии между пляжами и зонами отдыха, где запрещено плавать

Пляж. Обложка © unsplash.com / Vidar Nordli-Mathisen

Пляж. Обложка © unsplash.com / Vidar Nordli-Mathisen

Перед началом купального сезона МЧС России напомнило отдыхающим о важности различия между зонами отдыха и пляжами. Заместитель начальника Государственной инспекции по маломерным судам Александр Нестеров рассказал, что купание в неположенных местах может представлять серьёзную опасность.

«Зона отдыха – это пространство, где люди могут загорать и проводить время, но не купаться. Это просто зона без купания», – подчеркнул Нестеров.

В отличие от пляжей, где безопасно купаться и предусмотрены меры спасения, зоны отдыха часто не оборудованы для водных процедур. На таких участках обычно устанавливаются таблички с предупреждением о запрете купания.

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По словам представителя МЧС, многие отдыхающие путают эти зоны, видя лежаки и других людей, которые просто отдыхают на берегу. Однако в таких местах дно не обследовано, а спасателей нет, что делает купание крайне рискованным.

«Купание в необорудованном месте может привести к трагическим последствиям», –предостерёг Нестеров.

Зоны отдыха могут находиться как на берегу рек и морей, так и в парках или лесах. Они предназначены для пикников и активного времяпрепровождения, но не всегда подходят для купания. Кроме того, вода там часто не проходит проверку на наличие болезнетворных микроорганизмов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 2836 пляжей, но ожидается, что их количество вырастет до 3300, передаёт РИА «Новости». МЧС призывает граждан быть внимательными и выбирать только проверенные места для купания, чтобы избежать неприятностей и сохранить жизнь и здоровье.

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Ранее россиянам рассказали о штрафах за купание в неположенных местах. По словам юриста, такие штрафы могут доходить до 2500 рублей, а в случае сопутствующего алкогольного опьянения наказание будет еще жёстче.

Юния Ларсон
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