Ветеринар объяснила, почему нельзя пускать собаку в озеро, даже если очень просит
Ветеринар Алешина: У собаки может появиться стафилококк из-за купания в озере
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Купание в стоячих водоёмах может обернуться для собаки серьёзными проблемами со здоровьем. По словам заведующей Кунцевской ветклиникой Елены Алешиной, после заплыва в пруду или озере у животного легко развиваются грибковые и бактериальные инфекции, включая стригущий лишай и стафилококк, сообщает «Москва 24».
В жару в стоячей воде активно размножаются опасные микроорганизмы, поэтому ветеринар категорически не рекомендует позволять питомцу плавать в таких местах.
«Купать питомца надо в реке. При этом важно, чтобы течение в водоёме не было слишком бурным, иначе собака может с ним не справиться. Плюс место надо выбирать подальше от оборудованного для купания людей, где питомцам запрещено плавать согласно законодательству РФ», — сообщила она.
Оптимальное время для водных процедур — не более 5–10 минут. Длительное пребывание в воде, температура которой редко превышает 20 градусов, может привести к переохлаждению. Особенно подвержены воспалениям мышц крупные породы, такие как стаффордширские терьеры и булли.
Собакам с хроническими болезнями сердца и дыхательных путей ветеринары советуют вовсе отказаться от купания на открытом воздухе. В этом случае лучше просто освежить питомца водой комнатной температуры дома.
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