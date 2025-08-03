Врач назвала неочевидную причину, из-за которой можно резко ослепнуть на пляже

Морская вода смывает слёзную пленку — защитный слой на поверхности глаза, без которого роговица становится уязвимой, что повышает риск раздражения и воспаления. У чувствительных людей даже короткий контакт с солёной водой вызывает покраснение, жжение и слезотечение. Также существует риск попадания вместе с водой патогенных микроорганизмов, а это уже может привести к развитию кератитов, конъюнктивитов и блефаритов, предупредила специалист офтальмологического центра Хадижат Сулейманова.

По её словам, песчинки при попадании в глаз действуют как абразивные вещества, они повреждают эпителий роговицы, вызывая микротравмы. В итоге нарушается барьерная функция глаза и увеличивается риск занесения инфекции. Если при попадании песка в глаз его начать тереть, риск повреждений возрастает, на поверхности роговицы могут образоваться царапины, которые долго не будут заживать.

Повреждения эпителия запускают воспалительный процесс, вследствие чего расширяются сосуды, ткани отекают, появляется покраснение и боль. Через поврежденную поверхность в глаз могут проникнуть бактерии или вирусы. Иногда развивается акантамебный кератит — воспаление, вызываемое простейшим микроорганизмом Acanthamoeb. Тяжёлое поражение роговицы трудно поддаётся лечению и может привести к потере зрения.

Эксперт подчеркнула, что особенно опасны инфекции у пользователей контактных линз, которые могут удерживать частицы соли и загрязнений, создавая замкнутую среду для активного размножение микроорганизмов. Поэтому во время отпуска на море следует носить плавательные очки, которые плотно прилегают и не пропускают воду, а также солнцезащитные очки с UV-защитой. После купания рекомендуется закапать увлажняющие капли.

«Обратиться к офтальмологу стоит, если после купания усиливается боль, ухудшается зрение, появляется отделяемое или светобоязнь. Симптомы могут проявиться не сразу — иногда дискомфорт нарастает через несколько часов», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».