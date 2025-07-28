Любителей поплескаться в Чёрном море предупредили о риске отравления токсинами

На побережье Анапы могут сохраняться остатки мазута, даже если вода в Чёрном море на первый взгляд кажется чистой, предупредила врач-онколог Красногорской больницы Зоя Колесова. По её словам, некоторые опасные соединения довольно токсичны и канцерогенны, то есть могут накапливаться в организме и вызывать онкологические заболевания.

В свою очередь профессор Наталья Сердитова также подтвердила, что визуальная чистота воды не гарантирует её безопасность, поскольку вредные вещества могут быть незаметны глазу. По её словам, мазут, который оказался на поверхности Чёрного моря после крушения танкеров, мог осесть на дно или раствориться в воде.

«В некоторых случаях, даже если вода выглядит чистой, она не всегда может соответствовать стандартам безопасности для купания», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».