Любителей поплескаться в Чёрном море предупредили о риске отравления токсинами
Профессор Сердитова: На побережье Анапы могут сохраняться остатки мазута
Море. Обложка © Шедеврум / Life.ru
На побережье Анапы могут сохраняться остатки мазута, даже если вода в Чёрном море на первый взгляд кажется чистой, предупредила врач-онколог Красногорской больницы Зоя Колесова. По её словам, некоторые опасные соединения довольно токсичны и канцерогенны, то есть могут накапливаться в организме и вызывать онкологические заболевания.
В свою очередь профессор Наталья Сердитова также подтвердила, что визуальная чистота воды не гарантирует её безопасность, поскольку вредные вещества могут быть незаметны глазу. По её словам, мазут, который оказался на поверхности Чёрного моря после крушения танкеров, мог осесть на дно или раствориться в воде.
«В некоторых случаях, даже если вода выглядит чистой, она не всегда может соответствовать стандартам безопасности для купания», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт добавила, что безопасность купания зависит не только от внешнего вида воды, но и от результатов лабораторных анализов. До получения стабильных данных о качестве морской среды лучше воздерживаться от посещения пляжей. Также нужно следить за информацией из официальных источников и не пренебрегать мерами безопасности во время отдыха.
Напомним, аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе повлекли за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Специалисты Роспотребнадзора официально объявили почти 150 пляжных зон Анапы непригодными для использования из-за загрязнения. Однако значительное число отдыхающих, включая несовершеннолетних, игнорируют запрет и продолжают купаться в загрязнённых водах.