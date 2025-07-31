Топ-4 дешёвых мест для отпуска в августе 2025 года: без визы, с солнцем и низкими ценами! В сезон отпусков в августе 2025 года россияне ищут страны, где можно недорого отдохнуть и к тому же не нужно тратить время и деньги на оформление визы. Life.ru предлагает топ безвизовых направлений, где тепло, бюджетно и есть пляжи. 31 июля, 06:01 Куда поехать россиянам без визы в августе 2025-го. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh, ViDI Studio

В августе 2025 года самым бюджетным вариантом отдыха за границей для россиян, вероятно, будут направления, не требующие визы, такие как Турция, Абхазия, Грузия и Армения. В Египте летом стоит сильная жара и есть риск получения теплового удара.

Турция в августе: где лучше отдыхать без визы в 2025 году?

Август в Турции плавно продолжает июль — эти два месяца отличаются самыми высокими температурами и большим наплывом туристов. Все отели забиты, летние террасы кафе и ресторанов заполнены отдыхающими, на пляжах и на улицах много семей с детьми.

В августе 2025 года Турция предлагает разнообразные варианты отдыха, подходящие для любителей пляжей и экскурсий. Погода в августе жаркая, с температурой воздуха до 30–32 °C, но благодаря низкой влажности жара переносится легче.

Так, в Аланье всегда можно найти экономпредложение, даже в пик сезона. Из других неоспоримых плюсов — широкие песчаные пляжи (лучшим считается пляж Клеопатры) и очень тёплое море вплоть до октября, большой аквапарк Alanya Aquapark, исторические крепости, канатная дорога, древняя пещера и городская инфраструктура. Размещение в городских отелях будет дешевле.

Недельный тур в Аланью стоит от 95 000 рублей на двоих в разгар сезона.

Ещё один относительно бюджетный вариант — Сиде. Это прежде всего песчаные пляжи с пологим долгим заходом в море, что идеально для детей. А также античный Старый город, каскадом спускающийся к морю. Плюс быстрый трансфер из аэропорта длиною в час — что удобно для всех. В городских ресторанчиках можно попробовать настоящую турецкую еду, особенно популярно заведение Side Umut Pide.

Недельный тур в Сиде стоит от 110 000 рублей на двоих в разгар сезона.

В Турции летом высокий сезон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin_AK

Плюсы и минусы Абхазии в августе: стоит ли ехать в 2025 году?

Абхазия — одно из самых популярных направлений для россиян. «Страна души» известна тёплым климатом и вкусной кухней, а пляжи здесь практически везде чистые, на какой бы абхазский курорт вы ни отправились — в Гагру, Пицунду или Сухум. Пляжи галечно-песчаные, в большинстве своём хорошо оборудованные, однако дикие вкрапления тоже присутствуют.

Несмотря на то что уже выполняются прямые рейсы в Сухум, многие туристы долетают до Сочи, там пересекают границу и на такси добираются до курорта. Или выбирают самый доступный вариант — приехать в Абхазию на автомобиле. Но следует учесть некоторые нюансы.

Документы, которые нужны для поездки в Абхазию: паспорт РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, доверенность от родителей ребёнка (если он путешествует без них), доверенность на управление автомобилем (если он не ваш). Международные водительские права не требуются. Для пересечения границы с собакой нужны дополнительные документы (ветеринарное свидетельство).

Полисы ОСАГО и каско на территории Абхазии не действуют. Отдельная страховка на машину тоже не нужна.

Бензин в Абхазии дешевле. Лучше заправляться не в Краснодарском крае, а уже после того, как вы переедете через границу Абхазии на машине.

В высокий сезон на российско-абхазской границе часто образуются пробки — рискуете простоять на КПП пару-тройку часов. Пересекать границу Абхазии лучше рано утром (до 8:00) либо поздно вечером (после 19:00). На обратном пути советуем избегать промежутка с 18:00 до 21:00: в эти часы количество машин на границе с Абхазией тоже увеличивается.

В Абхазии можно расплачиваться российскими рублями. Наличку стоит взять обязательно: карты принимают только в крупных заведениях. Ещё один популярный способ оплаты — перевод на карту через СБП. Практически у всех отельеров и владельцев кафе есть карты российских банков.

Доехать из Москвы до Абхазии на машине стоит не меньше 20 000 рублей (бензин, платные дороги, еда, жильё для ночёвки). Сумма приблизительная и зависит от предпочтений конкретного туриста. Вся поездка в Абхазию в 2025 году на машине обойдётся вам примерно в 80 тысяч рублей.

Абхазия — одно из бюджетных направлений с чистыми пляжами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / shushonok

Грузия в августе 2025-го: Батуми, Кобулети и другие курорты без визы

Август — один из лучших месяцев для пляжного отдыха в Грузии, так как температура воды в море достигает +26 градусов. В горах в августе тоже комфортно, но стоит взять с собой тёплую одежду, так как вечером может быть прохладно. В Тбилиси и Кутаиси в августе может быть очень жарко, поэтому стоит выбирать жильё с кондиционером.

Популярные направления включают Батуми, Кобулети, Уреки для пляжного отдыха, а также Бакуриани, Гудаури для любителей гор. Тбилиси и Кутаиси предлагают культурный отдых.

Билеты из Москвы в Тбилиси стоят от ₽25 000 в низкий сезон и от ₽40 000 летом (на человека в обе стороны). Цены на туры в августе составляют от ₽41 350 до ₽131 355.

Россияне, посетившие Грузию летом 2025 года, в целом положительно отзываются о своей поездке. Говорят о красоте природы, гостеприимстве местных жителей, хвалят кухню и вино, а также относительно невысокие цены. Однако некоторые отмечают долгую дорогу и возможные задержки на границе при поездке на автомобиле.

В Грузии можно отдохнуть как на пляже, так и в горах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yury Nikolaev

Отдых в Армении без визы: куда поехать в августе дёшево?

Август — один из лучших месяцев для посещения Армении, так как стоит сухая и солнечная погода, идеальная для пеших прогулок и осмотра достопримечательностей, а также для пляжного отдыха на озере Севан. Стоимость отдыха может варьироваться, но в целом страна считается достаточно бюджетной, особенно по сравнению с европейскими курортами.

Также туристов в Армении привлекают возможность размещения на любой вкус и кошелёк, безопасность страны, вкусная кухня, разнообразные программы для экскурсий.

Отправляясь в Армению, лучше всего всегда иметь при себе несколько монет и наличных купюрами номиналом 1000 драмов, тогда проблем со сдачей в магазинах или где-либо ещё точно не возникнет. Вы можете смело брать с собой наличные в рублях, евро и долларах.

Армения предлагает интересную культурную программу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Bern

В Армении карты принимаются к оплате с большим трудом, а в провинции это вообще не представляется возможным. Доллары США и российские рубли примут у вас в крупных отелях, на рынках и в некоторых частных заведениях.

В связи с риском вооружённого конфликта не приближайтесь меньше чем на пять километров к границе Армении с Азербайджаном. На приграничных территориях есть мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Полиция или военные, скорее всего, остановят любого, кто окажется ближе пяти километров к границе.

Авторы Ольга Максимова