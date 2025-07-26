Жара, война и жгучие медузы: куда лучше не соваться в августе 2025 года Август 2025 года — самый разгар отпусков. Но есть страны и курорты, которых пока лучше избегать. Life.ru рассказывает про самые опасные направления для отдыха из-за погоды, конфликтов и других угроз. 26 июля, 05:01 Где летом 2025 года туристам не удастся отдохнуть: жара, медузы, конфликты. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / VarnaK, © Freepik

Не так давно мы уже рассказывали вам, куда можно съездить летом во время каникул или отпуска, а также составили список мест, которые лучше не посещать по тем или иным причинам. И если перечень рекомендованных мест, по сути, не изменился, то про места, куда лучше не ехать в августе 2025 года, чтобы не испортить себе отпуск, расскажем прямо сейчас.

Опасен ли отдых в Таиланде и Камбодже в августе 2025 из-за конфликта?

Как вы уже, скорее всего, знаете, на днях вспыхнул вооружённый конфликт между Таиландом и Камбоджей: камбоджийская армия атаковала тайский блокпост на границе.

Конечно, боевые действия происходят на большом расстоянии от популярных туристических направлений, и пока не наблюдается признаков того, что конфликт может распространиться за пределы приграничной зоны, а потому туроператоры просят не паниковать российских туристов. К тому же тайские власти уже приняли меры безопасности, включая эвакуацию граждан.

Тем не менее ситуация продолжает развиваться, а потому рекомендуется следить за обновлениями от Министерства иностранных дел Российской Федерации, местных дипломатических миссий и АТОР для получения актуальной информации, а лучше вообще туда пока не ехать.

Обострение конфликта Таиланда и Камбоджи может привести к падению турпотока. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock Foto.Touch

Отдых в Египте в августе: риски теплового удара и как избежать

Многие любят тепло, но не такое, какое ожидается на днях в Египте.

Метеорологи сообщают о приближающейся волне экстремальной жары, которая охватит страну в ближайшие дни. Прогнозы указывают на то, что на побережье Красного моря температура воздуха поднимется до 39–40 °C: в Хургаде ожидается максимум 39 °C, а в Шарм-эль-Шейхе — почти 40 °C.

На Средиземноморском побережье жара ощущается ещё более остро из-за сильных ветров. Особенно опасным ожидается маршрут для экскурсий в Луксор, где температура днём может достигать 44 °C. В такую жару выход из автобуса из-под кондиционера может обернуться тепловым ударом.

В Египте в августе отдыхать опасно из-за риска теплового удара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / byvalet

Так что, как бы вы ни любили тепло, вряд ли вы в полной мере насладитесь отдыхом в такое пекло. Поэтому лучше выбрать другой вариант или, если есть возможность, поехать туда попозже.

Отдых в Тунисе в августе — стоит ли ехать из-за медуз?

Здесь другая проблема — странные медузы.

Российские туристы в Тунисе боятся купаться в море: на пляжах появилось много странных синих медуз. Контакты с ними могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, включая ожоги, резкую боль, тошноту и головокружение, а также такие симптомы, как повышенная температура, одышка и кашель.

Пляжи Туниса оккупировали медузы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Vasilyeva

Помимо них на пляжах встречается ещё медуза-крестовик, которая, хотя и не такая опасная, тем не менее может ужалить как пчела. Местные спасатели, как сообщают туристы, не особо пытаются решить этот вопрос, и сегодня на один квадратный метр может приходиться до 30 (!) особей.

Жара в Турции в августе 2025: каких курортов лучше избегать

Среди курортных стран есть ещё одна, куда лучше пока не соваться. Вернее, в некоторые регионы Турции.

В Турции в августе обещают рекордную жару. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

В Турции готовятся к аномально высокой температуре, которая может достигнуть аж +50 °C. В первую очередь она накроет провинцию Измир, районы Газиантепа, Хатая, Айдына, Шанлыурфа и Маниса. Турецкая метеослужба предупреждает о жаре в Диярбакыре — до +45 °C, а в Анталье и вдоль Эгейского побережья — до +40 °C. Ожидается, что жара будет сопровождаться жаркими ветрами, что создаст тяжёлые условия как для местных жителей, так и для туристов. Специалисты предупреждают о возможном климатическом апокалипсисе, который, по прогнозам, достигнет своего пика в ближайшие дни. Поэтому, если собирались поехать отдыхать в Турцию, лучше пока отложите эту затею, чтобы не поймать лишний тепловой удар. Можно, конечно, отсидеться в отеле под кондиционером, но какой тогда смысл в таком отдыхе?

Почему на Кубу опасно ехать в августе: сезон ураганов 2025

Пока там вроде спокойно, но совсем скоро наступит сезон ураганов.

Летом на Кубе с августа до октября высока вероятность ураганов. В этот период на остров обрушиваются ураганы разных категорий, которые могут вызывать проливные дожди, наводнения и штормовой ветер.

В августе на Кубе большая вероятность ураганов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / simonovstas

В мае 2025 года Институтом метеорологии Кубы был выпущен прогноз на предстоящий циклонический сезон. Ожидалось формирование 15 тропических циклонов в Северной Атлантике. Среди них восемь могут перерасти в ураганы. Вероятность того, что хотя бы один ураган достигнет Кубы, составляет 50%, что значительно выше исторического среднего показателя для страны, равного 35%.

Разумеется, при угрозе урагана туристам и местным жителям страны запрещено выходить в город и на пляжи, также отменяются рейсы. Поэтому посещать Кубу рекомендуется в начале лета, а самый высокий сезон там зимой.

Авторы Андрей Ананьев