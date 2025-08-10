Врач рассказал о быстром способе избавиться от утренней ломоты в спине и шее

Простые вечерние упражнения помогут избежать утренних болей в спине и шее. Ключ к решению проблемы — правильная подготовка ко сну, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко.

Специалист рекомендует за час до сна совершить прогулку и выполнить 10-минутный комплекс упражнений.

«Эта растяжка включает асаны из йоги: «позу младенца», «собаку мордой вниз» и другие базовые упражнения, которые помогают расслабить мышцы спины и таза», — пояснил эксперт в разговоре с радио Sputnik.

После растяжки эксперт советует выполнить мобилизацию позвоночника: встать на четвереньки и делать вращательные движения корпусом, фиксируя голову и копчик. Затем следует выполнить отжимания с упором на лопатки.

Завершить ритуал подготовки ко сну специалист рекомендует контрастным душем с обязательным завершением горячей водой и чашкой травяного чая. Тёплый напиток помогает разогнать лимфу и успокоить нервную систему, что обеспечивает качественный сон и избавляет от утренних болей, отметил реабилитолог. Такой комплекс, по словам эксперта, не только улучшает качество сна, но и помогает проснуться без характерных болей в спине и чувства разбитости.