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1 августа, 11:27

В Британии мужчина неделю игнорировал головную боль и оказался парализован

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Великобритании мужчина почти неделю мучался от головной боли, считая её рядовым проявлением стресса, однако позже оказалось, что у него был серьёзный недуг, который в конечном счёте довёл его до паралича. Об этом сообщает издание Metropoles.

Гарет Бэйли не привык часто обращаться к врачам, поэтому головную боль он просто решил «не замечать» и проходил с ней около недели. Но потом ему внезапно стало плохо на работе, боль перешла в стадию нестерпимой и британец упал в обморок прямо за офисным столом. Коллеги вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в клинику.

Врачи диагностировали у Бэйли инсульт, который в конечном итоге привёл к параличу. Мужчина пребывал в сознании, но не мог двигаться. Медики смогли восстановить функции его организма, сейчас британец находится под присмотром в доме престарелых.

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9 причин головной боли, о которых вы никогда не догадаетесь, — а третья вас шокирует

Ранее Life.ru писал, что периодические головные боли являются серьёзной причиной для того, чтобы посетить терапевта, невролога и окулиста. Часто подобное состояние оказывается связано с такими факторами, как длительный стресс, проблемы с позвоночником, перенапряжение шейного отдела или неправильный подбор очков. Кроме того, только медик сможет определить, а не скрывается ли за головной болью серьёзная болезнь.

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Татьяна Миссуми
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