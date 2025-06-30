«Ровная спина — не гарантия»: Врач развеяла популярный миф о сколиозе

Даже при визуально ровной спине нельзя исключать начальные формы сколиоза. К его развитию могут привести такие факторы, как сон на одном боку и ношение перегруженного рюкзака на одном плече, сообщила РИАМО врач Екатерина Демьяновская.

«Считается, что сколиоз начинается ещё в детстве — не потому, что дети что-то делают неправильно, а, скорее, из-за комбинации факторов, включая генетическую предрасположенность и определённые привычки, которые, казалось бы, невинны, но со временем могут создать предпосылки для искривления позвоночника», — сказала Демьяновская.

Среди таких вредных привычек эксперт назвала сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече, неправильную осанку при сидении и малоподвижный образ жизни. Она также отметила, что ранняя специализация в видах спорта с асимметричной нагрузкой на тело, таких как теннис или бейсбол, может внести свой вклад в проблему, так как способствует асимметричному развитию мышц. Как пояснила Демьяновская, этот дисбаланс мышц в итоге может повлиять на искривление позвоночника.