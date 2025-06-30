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30 июня, 10:58

«Ровная спина — не гарантия»: Врач развеяла популярный миф о сколиозе

Врач Демьяновская: Даже при ровной спине может развиться сколиоз

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Даже при визуально ровной спине нельзя исключать начальные формы сколиоза. К его развитию могут привести такие факторы, как сон на одном боку и ношение перегруженного рюкзака на одном плече, сообщила РИАМО врач Екатерина Демьяновская.

«Считается, что сколиоз начинается ещё в детстве — не потому, что дети что-то делают неправильно, а, скорее, из-за комбинации факторов, включая генетическую предрасположенность и определённые привычки, которые, казалось бы, невинны, но со временем могут создать предпосылки для искривления позвоночника», — сказала Демьяновская.

Среди таких вредных привычек эксперт назвала сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече, неправильную осанку при сидении и малоподвижный образ жизни. Она также отметила, что ранняя специализация в видах спорта с асимметричной нагрузкой на тело, таких как теннис или бейсбол, может внести свой вклад в проблему, так как способствует асимметричному развитию мышц. Как пояснила Демьяновская, этот дисбаланс мышц в итоге может повлиять на искривление позвоночника.

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Ранее медики рассказали, что даже незначительное искривление позвоночника вбок уже является не просто нарушением осанки, а структурным изменением, которое влияет на все отделы позвоночного столба и вызывает цепную реакцию: деформируется грудная клетка, смещаются внутренние органы, ухудшается дыхание, нарушается работа сердца, желудка и кишечника. Зачастую родители принимают сколиоз за обычную сутулость. Важно помнить, что в отличие от второго, сколиоз не поддается коррекции простым усилием воли.

Александра Мышляева
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