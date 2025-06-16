Травматолог объяснил, как вычислить сколиоз на ранних стадиях

Позвоночник является осью, на которую опираются все системы человечного организма. И когда эта ось начинает отклоняться, тело сначала молчит, не посылает болевые сигналы, но постепенно теряет симметрию. Так прогрессирует сколиоз, подчеркнул врач-травматолог, ортопед Николай Бацаленко.

«Но за этим «покоем» стоит процесс, который, оставленный без внимания, со временем приводит к настоящей архитектурной перестройке тела», — продолжил кандидат медицинских наук.

По его словам, даже незначительное искривление позвоночника вбок уже является не просто нарушением осанки, а структурным изменением, которое влияет на все отделы позвоночного столба и вызывает цепную реакцию: деформируется грудная клетка, смещаются внутренние органы, ухудшается дыхание, нарушается работа сердца, желудка и кишечника.

Собеседник РИАМО обратил внимание, что родители часто путают сколиоз с сутулостью. В отличие от последней, сколиоз нельзя исправить усилием воли — требуется медицинское вмешательство. Доктор подчеркнул важность своевременной диагностики в возрасте 4–6 и 10–14 лет, когда позвоночник ещё недостаточно окреп и недуг может быстро прогрессировать.

На ранних стадиях болезнь проявляется внешними признаками: одно плечо ниже другого, искривленная талия и дугообразный позвоночник при наклоне вперёд. Эти признаки заметны только при наклоне. Для подтверждения диагноза используют рентгенографию, где измеряют угол отклонения. Чем больше угол — тем сложнее лечение. Однако заниматься лечением в домашних условиях не следует.