Life.ru узнал у психолога, как не усугубить эмоциональное состояние женщины во время месячных

Психолог Алёна Пряник: Не обесценивайте чувства женщины во время менструации
В предменструальный и менструальный периоды женщины часто страдают от тревожности и раздражительности. Как поддержать женщину в эти дни, в беседе с Life.ru объяснила преподаватель Института прикладной психологии и действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Алёна Пряник.
Эмоциональные изменения у женщин, связанные с менструальным циклом, являются нормальным физиологическим процессом. Они связаны с гормональными колебаниями, снижением уровня эстрогена и прогестерона, что влияет на уровень серотонина – гормона, регулирующего настроение.
Понять необходимость поддержки можно по нескольким признакам: повышенная раздражительность, тревожность или подавленность, резкие перепады настроения, эмоциональная уязвимость, плаксивость, усталость, апатия, снижение концентрации внимания или внутреннее напряжение. В этот период женщина может испытывать широкий спектр эмоций – от грусти и тревоги до чувства одиночества. Важно проявлять заботу и внимание: предложить чай или подготовить тёплый плед, просто быть рядом и выслушать без навязывания советов. Можно взять на себя бытовые дела. Главное – не создавать конфликтных ситуаций и принимать её состояние без критики. Не стоит требовать «вести себя как обычно» или обесценивать чувства.
Исследование Libretta показало, что около 10% женщин предпочли бы, чтобы их просто оставили в покое во время менструации. Поэтому, если женщина не хочет делиться своими переживаниями, важно уважать её выбор и предоставить ей пространство, при этом мягко напоминая о своей готовности оказать поддержку при необходимости.
«Избегайте фраз вроде «Ты опять нервничаешь из-за ПМС?», «Не драматизируй», «Это пройдёт через пару дней» или «Что с тобой не так?» Такие слова могут усугубить эмоциональное состояние», – предупредила психолог.
Алёна Пряник отметила, что эмоциональное состояние женщин варьируется в зависимости от периодов менструального цикла. В предменструальной фазе могут проявляться раздражительность и тревожность, во время самой менструации – усталость и апатия, а после менструации состояние начинает стабилизироваться. Эксперт предложила несколько способов, как можно улучшить состояние при менструации.
- Пейте тёплый травяной чай, который поможет расслабиться;
- Посмотрите расслабляющиё фильм или сериал, чтобы отвлечься от негативных мыслей;
- Прогуляйтесь на свежем воздухе, чтобы повысить уровень энергии и улучшить настроение;
- Займитесь дыхательными упражнениями и лёгкой растяжкой для снятия напряжения;
- Примите тёплую ванну или душ для комфорта;
- Обратите внимание на полноценный отдых и качественный ночной сон;
- Ограничьте информационную нагрузку, отключив уведомления и временно отложив дела, чтобы не перегружать себя;
- Позвольте себе вкусную еду без чувства вины и уделите время отдыху.
