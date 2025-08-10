Life.ru узнал у психолога, как не усугубить эмоциональное состояние женщины во время месячных

В предменструальный и менструальный периоды женщины часто страдают от тревожности и раздражительности. Как поддержать женщину в эти дни, в беседе с Life.ru объяснила преподаватель Института прикладной психологии и действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Алёна Пряник.

Эмоциональные изменения у женщин, связанные с менструальным циклом, являются нормальным физиологическим процессом. Они связаны с гормональными колебаниями, снижением уровня эстрогена и прогестерона, что влияет на уровень серотонина – гормона, регулирующего настроение.

Понять необходимость поддержки можно по нескольким признакам: повышенная раздражительность, тревожность или подавленность, резкие перепады настроения, эмоциональная уязвимость, плаксивость, усталость, апатия, снижение концентрации внимания или внутреннее напряжение. В этот период женщина может испытывать широкий спектр эмоций – от грусти и тревоги до чувства одиночества. Важно проявлять заботу и внимание: предложить чай или подготовить тёплый плед, просто быть рядом и выслушать без навязывания советов. Можно взять на себя бытовые дела. Главное – не создавать конфликтных ситуаций и принимать её состояние без критики. Не стоит требовать «вести себя как обычно» или обесценивать чувства. Алёна Пряник Практический психолог, семейный психотерапевт, супервизор, преподаватель Института прикладной психологии, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги

Исследование Libretta показало, что около 10% женщин предпочли бы, чтобы их просто оставили в покое во время менструации. Поэтому, если женщина не хочет делиться своими переживаниями, важно уважать её выбор и предоставить ей пространство, при этом мягко напоминая о своей готовности оказать поддержку при необходимости.

«Избегайте фраз вроде «Ты опять нервничаешь из-за ПМС?», «Не драматизируй», «Это пройдёт через пару дней» или «Что с тобой не так?» Такие слова могут усугубить эмоциональное состояние», – предупредила психолог.

Алёна Пряник отметила, что эмоциональное состояние женщин варьируется в зависимости от периодов менструального цикла. В предменструальной фазе могут проявляться раздражительность и тревожность, во время самой менструации – усталость и апатия, а после менструации состояние начинает стабилизироваться. Эксперт предложила несколько способов, как можно улучшить состояние при менструации.

Пейте тёплый травяной чай, который поможет расслабиться;

Посмотрите расслабляющиё фильм или сериал, чтобы отвлечься от негативных мыслей;

Прогуляйтесь на свежем воздухе, чтобы повысить уровень энергии и улучшить настроение;

Займитесь дыхательными упражнениями и лёгкой растяжкой для снятия напряжения;

Примите тёплую ванну или душ для комфорта;

Обратите внимание на полноценный отдых и качественный ночной сон;

Ограничьте информационную нагрузку, отключив уведомления и временно отложив дела, чтобы не перегружать себя;

Позвольте себе вкусную еду без чувства вины и уделите время отдыху.