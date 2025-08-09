Двойное предательство: Психолог объяснила, как пережить измену мужа с лучшей подругой

Предательство в близких отношениях оставляет глубокий след в женской душе, особенно когда его совершают одновременно и партнёр, и лучшая подруга. В такой ситуации удар приходится по двум важнейшим опорам — любви и дружбе, — что разрушает доверие к конкретным людям и заставляет усомниться в собственной способности правильно оценивать окружающих. Когда происходит двойное предательство, кажется, что рушится вся основа жизни: романтический союз и дружеская связь исчезают одновременно, рассказала психолог Анна Сухова.

По её словам, пережить негативный опыт довольно сложно, для этого нужно пройти через три стадии: сначала эмоциональный шок, который может длиться от двух до шести недель, затем этап анализа длительностью от одного до четырёх месяцев и, наконец, период реконструкции, начинающийся примерно с пятого месяца. Чтобы справиться с болезненным переживанием быстрее и безопаснее, собеседница Леди Mail предложила определённые техники. Одной из них является работа с внутренним диалогом. Например, упражнение «Дистанция» предполагает описание ситуации в прошедшем времени в безличных формулировках. Это помогает снизить эмоциональную нагрузку и взглянуть на произошедшее со стороны.

Также важно построить систему безопасности для будущего. В этом поможет упражнение «Эмоциональный фильтр»: составьте список критериев для оценки новых знакомых, их надёжности, прозрачности намерений и уважения границ. Создание позитивных паттернов поведения способствует восстановлению внутреннего равновесия. Например, упражнение «Малые шаги» предполагает ежедневное выполнение хотя бы одного действия, направленного на заботу о себе: прогулка на 15 минут, отказ от постоянной проверки соцсетей или чтение книги. Эти простые действия помогают вернуть контроль над своей жизнью.