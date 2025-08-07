Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

7 августа, 15:09

Украинский военный лишился пениса, сбежав домой в самоволку. Жена узнала об измене и взялась за нож

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Miljan Zivkovic

Трагический инцидент произошёл в селе Водица (Закарпатье). Местная жительница, если верить украинского изданию «Глагол», узнала, что её супруг-военный имел связь с другой женщиной и задумала изощренную месть. Дождавшись, когда муж уйдет в самоволку, она споила его, и когда тот уснул пьяным сном, резким движением ножа лишила его самого дорогого.

Проснувшись от резкой боли и осознав, что произошло, обезумевший мужчина всадил в шею женщины тот самый нож. От полученной раны она скончалась на месте.

Самого военного госпитализировали. Скорую на место вызвали соседи, когда он, голый, окровавленный и оскоплённый, с диким воем выбежал во двор.

Ранее российский военный после возвращения домой рассказал, что украинские солдаты угрожали кастрировать пленных.

