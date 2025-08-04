6 жён русских классиков, которые были настоящими стервами, — вы будете в шоке от их поступков

За каждым великим мужчиной стоит великая женщина — гласит известная поговорка. Но что, если эта женщина оказывается не ангелом-хранителем, а настоящей стервой? 4 августа 1978 года умерла знаменитая Лиля Брик — та самая непростая любовь Маяковского! Но оказалось, что у других наших знаменитостей прошлого дела были похуже. Мы изучили биографии самых знаменитых русских писателей и обнаружили удивительный факт: многие из них выбирали в спутницы жизни женщин с далеко не ангельским характером. Капризы, скандалы, измены, интриги — всё это становилось частью повседневной жизни гениев пера. И что самое интересное — именно эти сложные отношения часто становились источником их лучших произведений.

Софья Толстая — графиня-тиран из Ясной Поляны

Скандальные жёны классиков русской литературы. Фото © Фотохроника ТАСС

Софья Андреевна Толстая вошла в историю как жена великого писателя, но современники знали её с другой стороны. Выйдя замуж в восемнадцать лет за тридцатичетырёхлетнего графа, она быстро превратилась в настоящего домашнего диктатора. Родив тринадцать детей и выкормив одиннадцать из них грудью, Софья Андреевна считала, что заслужила право распоряжаться не только бытом, но и творчеством мужа. Она читала его дневники без разрешения, устраивала сцены из-за каждой строчки, которая ей не нравилась, и открыто конфликтовала с последователями толстовского учения. Когда Лев Николаевич решил отказаться от авторских прав на свои произведения в пользу народа, Софья Андреевна закатила такую истерику, что писатель был вынужден оставить права на всё, написанное до 1881 года, семье. Она превратила Ясную Поляну в настоящее поле битвы, где постоянно сражались две армии — сторонники жены и ученики мужа. В последние годы жизни Толстого скандалы достигли такого накала, что восьмидесятидвухлетний писатель сбежал из дома, где и умер на станции Астапово.

Наталья Пушкина — красавица, погубившая поэта

Стервы и капризницы в жизни великих писателей. Фото © Wikipedia / Александр Павлович Брюллов

Наталью Николаевну Гончарову современники называли первой красавицей своего времени, но этим её достоинства и ограничивались. Александр Сергеевич влюбился в неё с первого взгляда и добивался её руки два года, но семейная жизнь принесла поэту больше страданий, чем радости. Наталья Николаевна обожала светские рауты, балы и внимание кавалеров, совершенно не интересуясь творчеством мужа. Она тратила огромные суммы на туалеты и украшения, ввергая семью в долги, а сам Пушкин горько жаловался друзьям, что жена воспринимает его как источник финансирования своих капризов. Наталья Николаевна не стеснялась флиртовать с молодыми офицерами на глазах у мужа, а её кокетство с красавцем Дантесом довело ситуацию до роковой дуэли. После смерти поэта светская львица поспешила утешиться — через семь лет она вышла замуж за генерала Ланского, получив от императора приданое в двести тысяч рублей. Многие современники обвиняли именно её в гибели гения русской поэзии.

Любовь Блок — Прекрасная Дама с дурным характером

Жёны русских классиков с трудным характером. Фото © Wikipedia

Любовь Дмитриевна Менделеева, дочь великого химика, вошла в историю как «Прекрасная Дама» Александра Блока. Но за этим поэтическим образом скрывалась женщина с весьма сложным характером. Блок боготворил жену до такой степени, что первый год брака они жили как брат с сестрой — поэт считал физическую близость недостойной их «высоких» отношений. Но Любовь Дмитриевна была живой женщиной, а не музой из стихов, и такие порядки её совершенно не устраивали. Она начала заводить любовников и честно рассказывала об этом мужу в письмах, каждый раз добавляя, что любит только его. Особенно скандальным стал её роман с поэтом Андреем Белым, который длился несколько лет и чуть не довёл Блока до самоубийства. Любовь Дмитриевна умело играла на чувствах двух гениев, наслаждаясь их страданиями и соперничеством. Даже когда она забеременела от актёра, Блок согласился считать ребёнка своим. К сожалению, младенец умер через восемь дней, но сам факт показывает, до какой степени поэт был готов унижаться ради капризной жены.

Зинаида Гиппиус — «ведьма» Серебряного века

Семейные скандалы знаменитых русских писателей. Фото © Wikipedia

Зинаида Николаевна Гиппиус была не просто женой поэта Дмитрия Мережковского, но и самостоятельной литературной фигурой, которую современники называли «ведьмой» и «сатанессой». Она обожала эпатировать публику: носила мужскую одежду, курила, подписывала свои критические статьи мужскими псевдонимами и открыто заявляла о своих бисексуальных наклонностях. В их браке царили странные порядки — Гиппиус принимала ухаживания множества поклонников обоих полов и периодически устраивала мужу скандалы по поводу его собственных увлечений. Рассказывали, что она требовала от всех своих женатых поклонников отдавать ей обручальные кольца, которые нанизывала на цепочку у изголовья кровати. Зинаида Николаевна обожала создавать вокруг себя атмосферу мистических тайн и любовных интриг, превращая свой дом в театр абсурда. При этом она считала себя пророчицей «новой религии» и вместе с мужем проповедовала идеи «Третьего Завета», где главную роль должна была играть женщина.

Елена Булгакова — разрушительница семей

Непростые жёны Толстого, Пушкина и других классиков. Фото © Wikipedia

Елена Сергеевна Шиловская стала третьей женой Михаила Булгакова, но путь к алтарю был усыпан обломками чужих судеб. Будучи замужем за военачальником и матерью двоих детей, она встретила писателя на масленичном вечере и влюбилась с первого взгляда. Елена Сергеевна не стала мучиться угрызениями совести — она просто ушла от мужа, оставив ему старшего сына, а младшего забрав с собой. При этом она одновременно разрушила и брак Булгакова с его второй женой Любовью Белозерской. Елена Сергеевна была настоящей роковой женщиной: после смерти Булгакова она не осталась вдовой на всю жизнь, а заводила романы с влиятельными писателями, включая председателя Союза писателей Александра Фадеева. Она была готова на всё ради продвижения творческого наследия мужа, и современники поговаривали, что Елена Сергеевна использовала все свои чары для достижения цели. Мариэтте Чудаковой она как-то призналась: «Чтобы Миша печатался, я отдамся любому!»

Вера Бунина — святая или мазохистка?

Как жёны мешали творить русским писателям. Фото © Wikipedia

Вера Николаевна Муромцева на первый взгляд кажется идеальной женой — она посвятила всю жизнь Ивану Бунину и терпела его бесконечные измены. Но именно в этом терпении и крылась её особая форма стервозности. Когда пятидесятишестилетний Бунин влюбился в двадцатишестилетнюю поэтессу Галину Кузнецову, Вера Николаевна не устроила скандал, не потребовала развода — она просто приняла любовницу мужа в свой дом! Десять лет три человека жили под одной крышей в немыслимой атмосфере ревности, страсти и взаимных упрёков. Вера Николаевна превратилась в мученицу, которая своим молчаливым страданием терзала и мужа, и его любовницу. Когда Галина в конце концов ушла к женщине, Вера Николаевна осталась победительницей, но какой ценой! Она создала в доме такую психологическую атмосферу, что все чувствовали себя виноватыми перед ней. Это был особый вид женской тирании — тирания жертвы, которая убивает не скандалами, а укоризненным молчанием.