Дуров подарил своей девушке Юлии Вавиловой на день рождения ванну тирамису

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подарил на день рождения своей возлюбленной Юлии Вавиловой ванну, наполненную десертом тирамису. Сюрпризом именинница поделилась в соцсетях.

Девушка напомнила, что 2 августа ей исполнилось 25 лет. К публикации она прикрепила десять фотографий с праздника, на трёх из которых запечатлена ванна тирамису. На одном из снимков Дуров несёт Вавилову на руках в сторону ванны, а на другом девушка запечатлена уже в испачканном десертом платье.







«Я самый счастливый человек на земле, потому что каждый из вас есть в моей жизни. Спасибо вам за все добрые пожелания и любовь. Я люблю вас ещё больше», — написала Юлия.