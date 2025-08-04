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3 августа, 21:45

Дуров подарил своей девушке Юлии Вавиловой на день рождения ванну тирамису

Юлия Вавилова с ванной тирамису. Обложка © Telegram / Vavia&#x27;s

Юлия Вавилова с ванной тирамису. Обложка © Telegram / Vavia's

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подарил на день рождения своей возлюбленной Юлии Вавиловой ванну, наполненную десертом тирамису. Сюрпризом именинница поделилась в соцсетях.

Девушка напомнила, что 2 августа ей исполнилось 25 лет. К публикации она прикрепила десять фотографий с праздника, на трёх из которых запечатлена ванна тирамису. На одном из снимков Дуров несёт Вавилову на руках в сторону ванны, а на другом девушка запечатлена уже в испачканном десертом платье.

  • Павел Дуров несёт Юлию Вавилову в ванну с тирамису. Фото © Telegram / Vavia's
    Павел Дуров несёт Юлию Вавилову в ванну с тирамису. Фото © Telegram / Vavia's
  • Юлия Вавилова в испачканном тирамису платье. Фото © Telegram / Vavia's
    Юлия Вавилова в испачканном тирамису платье. Фото © Telegram / Vavia's
  • Юлия Вавилова. Фото © Telegram / Vavia's
    Юлия Вавилова. Фото © Telegram / Vavia's

Павел Дуров несёт Юлию Вавилову в ванну с тирамису. Фото © Telegram / Vavia's

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«Я самый счастливый человек на земле, потому что каждый из вас есть в моей жизни. Спасибо вам за все добрые пожелания и любовь. Я люблю вас ещё больше», — написала Юлия.

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Также Павел Дуров подарил Вавиловой NFT-лягушку стоимостью в 4,2 миллиона рублей. Основатель Telegram пояснил, что его девушка собирает розовые и фиолетовые подарки в мессенджере. Самой Юлии этот NFT-лягушка пришлась по душе, однако некоторые пользователи посчитали, что этот жест является попыткой пропиарить новые функции Telegram.

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Виталий Приходько
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