Дуров рассказал, как обычный пользователь Telegram мог разбогатеть на 25 миллионов долларов
Дуров заявил, что пользователь Telegram мог продать свой ник за $25 миллионов
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о впечатляющей сделке, связанной с уникальным никнеймом в приложении. Об этом предприниматель написал в своём канале.
Один из пользователей, купивший ник @crypto за 350 тысяч долларов два с половиной года назад, получил предложение продать его за 25 миллионов долларов. Дуров подчеркнул, что такая сделка подчеркивает растущую ценность уникальных никнеймов в Telegram.
Сам же владелец никнейма выразил намерение продолжать приобретать подобные имена, заявив: «Если их нельзя у меня отнять, я хочу их все».
Ранее Дуров предупредил о новой волне мошенничества в Telegram. По его словам, аферисты вымогают у пользователей платные подарки, редкие ники и номера, угрожая раскрытием личных данных. Основатель Telegram порекомендовал жертвам обращаться в поддержку или лично к нему, пообещав блокировку таких аккаунтов.