Дуров рассказал, как обычный пользователь Telegram мог разбогатеть на 25 миллионов долларов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о впечатляющей сделке, связанной с уникальным никнеймом в приложении. Об этом предприниматель написал в своём канале.

Один из пользователей, купивший ник @crypto за 350 тысяч долларов два с половиной года назад, получил предложение продать его за 25 миллионов долларов. Дуров подчеркнул, что такая сделка подчеркивает растущую ценность уникальных никнеймов в Telegram.

Сам же владелец никнейма выразил намерение продолжать приобретать подобные имена, заявив: «Если их нельзя у меня отнять, я хочу их все».