Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 18:22

Дуров после 10 часов допроса во Франции вышел в приподнятом настроении

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров вышел после допроса в парижском суде, он пробыл 10 часов. Этот третий с начала разбирательства допрос. После окончания процедуры он вышел из здания суда в весьма приподнятом настроении, но решил не комментировать ситуацию и отказался общаться с ожидавшими его журналистами. Вместе с юристами он направился к своему автомобилю.

Допрос начался 28 июля в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Дуров пришёл в офис следственных судей с четырьмя адвокатами, передаёт РИА «Новости».

Павел Дуров опроверг информацию о создании офиса Telegram в России
Павел Дуров опроверг информацию о создании офиса Telegram в России

По информации Life.ru, юристы Дурова подали ходатайство в Парижский апелляционный суд с просьбой отменить дело против него. Также они направили обращение о досудебном рассмотрении вопроса в Суд Европейского Союза.

Напомним, в августе прошлого года Дурова задержали в аэропорту Парижа. После продолжительных разбирательств его отпустили под залог, но наложили запрет на выезд из страны. Исключение составляют поездки в Дубай, где расположены офисы его компании. Дуров уверен, что французские власти пытаются ограничить свободу слова и тормозят развитие технологий.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Павел Дуров
  • В мире
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar