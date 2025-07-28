Очередной допрос: Павел Дуров с четырьмя адвокатами явился в суд в Париже

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова снова вызвали в парижский суд для повторного допроса. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на судебный источник. Как уточняется, предприниматель приехал к зданию суда в сопровождении четырёх адвокатов.

«Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник допрашивается следственными судьями в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности», — поделился собеседник издания.

По его словам, юристы Дурова составили ходатайство об отмене дела против своего подзащитного в Парижский апелляционный суд, а также прошение о досудебном рассмотрении дела в Суд Европейского союза.