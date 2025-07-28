Очередной допрос: Павел Дуров с четырьмя адвокатами явился в суд в Париже
France-Presse: Дурова снова вызвали в парижский суд для повторного допроса
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова снова вызвали в парижский суд для повторного допроса. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на судебный источник. Как уточняется, предприниматель приехал к зданию суда в сопровождении четырёх адвокатов.
«Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник допрашивается следственными судьями в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности», — поделился собеседник издания.
По его словам, юристы Дурова составили ходатайство об отмене дела против своего подзащитного в Парижский апелляционный суд, а также прошение о досудебном рассмотрении дела в Суд Европейского союза.
Напомним, в августе прошлого года Дурова задержали в аэропорту Парижа. После длительных разбирательств его отпустили под залог. Основателю мессенджера вменяют совершение преступлений в сфере кибербезопасности, из-за чего ему запретили покидать Францию. Исключение было сделано для поездок в Дубай, где находятся офисы его компании. Сам Дуров считает, что французские власти преследуют свободу слова и препятствуют технологическому прогрессу.