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19 июня, 13:34

Le Monde: Павлу Дурову разрешат покидать Францию на две недели ради Дубая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Власти Франции ослабили меры судебного контроля в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Как сообщает издание Le Monde, ему разрешили временно покидать территорию Франции для краткосрочных поездок в Дубай.

С 10 июля Дурову будет позволено выезжать за пределы материковой Франции не более чем на 14 дней подряд. По данным источников издания, разрешение распространяется исключительно на поездки в Дубай — город, где проживают его родственники и расположены офисы Telegram.

Ранее действующие ограничения запрещали ему любые выезды из страны и обязывали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

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Ранее основатель Telegram выразил недоумение по поводу обвинений, выдвинутых против него французскими властями. По словам Дурова, власти утверждают, что он не сделал достаточно для предотвращения преступной активности в мессенджере.

Марина Фещенко
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