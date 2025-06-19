Le Monde: Павлу Дурову разрешат покидать Францию на две недели ради Дубая

Власти Франции ослабили меры судебного контроля в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Как сообщает издание Le Monde, ему разрешили временно покидать территорию Франции для краткосрочных поездок в Дубай.

С 10 июля Дурову будет позволено выезжать за пределы материковой Франции не более чем на 14 дней подряд. По данным источников издания, разрешение распространяется исключительно на поездки в Дубай — город, где проживают его родственники и расположены офисы Telegram.

Ранее действующие ограничения запрещали ему любые выезды из страны и обязывали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.