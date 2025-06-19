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19 июня, 00:03

«Я не ответил»: Дуров рассказал, что Макрон завалил его сообщениями в Telegram

Дуров проигнорировал сообщение в Telegram от Макрона на фоне скандала в Румынии

Эмманюэль Макрон и Павел Дуров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Эмманюэль Макрон и Павел Дуров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью французскому изданию Le Point выразил неудовлетворение политикой президента Франции Эмманюэля Макрона. Предприниматель отметил, что проигнорировал личное сообщение от французского лидера после разгоревшегося скандала, связанного с выборами в Румынии.

«В течение долгого времени он мог присылать мне сообщения в Telegram на самые разные темы. Последний раз это было в тот день, когда я говорил о выборах в Румынии и DGSE. Он прислал мне сообщение (улыбающийся смайлик). Я не ответил ему», сказал Дуров.

Основатель Telegram также отрицательно ответил на вопрос о потенциальной встрече с французским главой. По словам предпринимателя, он разочарован Макроном, а Франция становится всё слабее и слабее.

Дуров отметил, что испытывает уважение к культуре Франции, однако считает, что текущая политика ведёт к утрате экономических позиций. По его мнению, страна могла бы занимать более заметное место на мировой арене, если бы не вынуждала специалистов и предпринимателей искать возможности за рубежом. Он указал на значительный отток профессионалов в ОАЭ, США и Италию.

Как пояснил предприниматель, решение не открывать офис Telegram во Франции связано с излишними административными барьерами и системой, в которой даже рутинная проверка может привести к многолетней блокировке счетов без судебного разбирательства. По его словам, представители французской разведки несколько раз обращались к нему с просьбами о содействии в борьбе с терроризмом.

«В прошлом июле он вновь попросил меня помочь предотвратить возможный теракт на Олимпийских играх, мы помогли, и он меня поблагодарил. А через месяц меня арестовали в Париже», — резюмировал Дуров.

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Ранее основатель Telegram выразил недоумение по поводу обвинений, выдвинутых против него французскими властями. По словам Дурова, власти утверждают, что он не сделал достаточно для предотвращения преступной активности в мессенджере.

Тимур Хингеев
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