«Я хочу защитить своих детей и Telegram»: Павел Дуров составил завещание

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что составил завещание из-за рисков, связанных с его борьбой по защите свобод. Об этом бизнесмен рассказал в интервью французскому журналу Point.

«Я хочу защитить своих детей, а также компанию, которую я создал, Telegram. Я хочу, чтобы Telegram всегда оставался верным ценностям, которые я защищаю», — заявил Дуров.

По его словам, дети получат доступ к состоянию не раньше, чем через 30 лет с момента оформления документа. Основатель Telegram пояснил, что хочет, чтобы его дети жили, как обычные люди, сами строили свою жизнь и учились себе доверять. Дуров официально признан отцом шестерых детей, которые родились от трёх разных женщин. Бизнесмен также упомянул, что недавно в Дубае у него появился на свет сын.