«Я хочу защитить своих детей и Telegram»: Павел Дуров составил завещание
Point: Павел Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с защитой свобод
Обложка © Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что составил завещание из-за рисков, связанных с его борьбой по защите свобод. Об этом бизнесмен рассказал в интервью французскому журналу Point.
«Я хочу защитить своих детей, а также компанию, которую я создал, Telegram. Я хочу, чтобы Telegram всегда оставался верным ценностям, которые я защищаю», — заявил Дуров.
По его словам, дети получат доступ к состоянию не раньше, чем через 30 лет с момента оформления документа. Основатель Telegram пояснил, что хочет, чтобы его дети жили, как обычные люди, сами строили свою жизнь и учились себе доверять. Дуров официально признан отцом шестерых детей, которые родились от трёх разных женщин. Бизнесмен также упомянул, что недавно в Дубае у него появился на свет сын.
Ранее Дуров признался, что уже год не использует телефон по соображениям безопасности. Бизнесмен, который хвастался, что число активных пользователей его мессенджера в месяц превысило 1 млрд, уже год не пользуется мобильным телефоном в целях общения со знакомыми. Единственный сценарий при котором он берёт в руки телефон — это личное тестирование обновлений в Телеграм.