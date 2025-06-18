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18 июня, 06:10

Снизила цену почти на 3 млн: Бывшая Дурова отчаянно пытается продать убитую трёшку в Петербурге

SHOT: Ирина Болгар снизила цену на трёшку в Петербурге, пытаясь быстрее её продать

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar

Ирина Болгар отчаянно пытается продать квартиру в Санкт-Петербурге — недавно она снизила цену почти на три миллиона рублей. Несмотря на это, семейное гнездо бывшей Павла Дурова на Васильевском острове остаётся невостребованным.

  • Убитая трёшка находится в центре Петербурга. Фото © SHOT
    Убитая трёшка находится в центре Петербурга. Фото © SHOT
  • Ремонт в квартире оставляет желать лучшего. Фото © SHOT
    Ремонт в квартире оставляет желать лучшего. Фото © SHOT
  • Квартира в плачевном состоянии. Фото © SHOT
    Квартира в плачевном состоянии. Фото © SHOT
  • Обшарпанные стены в ванной комнате. Фото © SHOT
    Обшарпанные стены в ванной комнате. Фото © SHOT
  • Квартира, мягко говоря, не пользовалась спросом. Фото © SHOT
    Квартира, мягко говоря, не пользовалась спросом. Фото © SHOT

Убитая трёшка находится в центре Петербурга. Фото © SHOT

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Как узнал SHOT, торговаться пришлось, потому что даже на просмотр квартиры особо никто не приходил. Бывшая Дурова пытается продать убитую трёшку с «бабушкиным ремонтом», обшарпанными стенами и плесенью. Хотя в объявлении написано, что «квартира в чистом виде и требует косметики». Из плюсов — вайфай и раздельный санузел.

Помимо доли, принадлежащей Болгар, остальная часть квартиры находится в собственности её сестры и сводного брата. Потенциальных покупателей отпугивает не только необходимость ремонта, но и возможные конфликты между собственниками. Чтобы ускорить продажу Болгар снизила цену с 18 до 15,5 миллионов рублей.
Семья Ирины Болгар погрязла в исках и долгах, пока она жила с Павлом Дуровым
Семья Ирины Болгар погрязла в исках и долгах, пока она жила с Павлом Дуровым

Ранее Ирина Болгар поделилась фотографиями своих подросших ребятишек, которые, по её словам, являются детьми Павла Дурова. Сам основатель Telegram на публикацию никак не отреагировал.

Наталья Демьянова
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