Снизила цену почти на 3 млн: Бывшая Дурова отчаянно пытается продать убитую трёшку в Петербурге
SHOT: Ирина Болгар снизила цену на трёшку в Петербурге, пытаясь быстрее её продать
Ирина Болгар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar
Ирина Болгар отчаянно пытается продать квартиру в Санкт-Петербурге — недавно она снизила цену почти на три миллиона рублей. Несмотря на это, семейное гнездо бывшей Павла Дурова на Васильевском острове остаётся невостребованным.
Как узнал SHOT, торговаться пришлось, потому что даже на просмотр квартиры особо никто не приходил. Бывшая Дурова пытается продать убитую трёшку с «бабушкиным ремонтом», обшарпанными стенами и плесенью. Хотя в объявлении написано, что «квартира в чистом виде и требует косметики». Из плюсов — вайфай и раздельный санузел.
Помимо доли, принадлежащей Болгар, остальная часть квартиры находится в собственности её сестры и сводного брата. Потенциальных покупателей отпугивает не только необходимость ремонта, но и возможные конфликты между собственниками. Чтобы ускорить продажу Болгар снизила цену с 18 до 15,5 миллионов рублей.
Ранее Ирина Болгар поделилась фотографиями своих подросших ребятишек, которые, по её словам, являются детьми Павла Дурова. Сам основатель Telegram на публикацию никак не отреагировал.