Снизила цену почти на 3 млн: Бывшая Дурова отчаянно пытается продать убитую трёшку в Петербурге

Ирина Болгар отчаянно пытается продать квартиру в Санкт-Петербурге — недавно она снизила цену почти на три миллиона рублей. Несмотря на это, семейное гнездо бывшей Павла Дурова на Васильевском острове остаётся невостребованным.











Как узнал SHOT, торговаться пришлось, потому что даже на просмотр квартиры особо никто не приходил. Бывшая Дурова пытается продать убитую трёшку с «бабушкиным ремонтом», обшарпанными стенами и плесенью. Хотя в объявлении написано, что «квартира в чистом виде и требует косметики». Из плюсов — вайфай и раздельный санузел.

Помимо доли, принадлежащей Болгар, остальная часть квартиры находится в собственности её сестры и сводного брата. Потенциальных покупателей отпугивает не только необходимость ремонта, но и возможные конфликты между собственниками. Чтобы ускорить продажу Болгар снизила цену с 18 до 15,5 миллионов рублей.