Дуров, подсадивший миллиард людей на Telegram, не пользуется телефоном ради «‎приватности»

Основатель Telegram Павел Дуров в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал неожиданное заявление о своих повседневных привычках. Бизнесмен, который хвастался, что число активных пользователей его мессенджера в месяц превысило 1 млрд, уже год не пользуется мобильным телефоном в целях общения со знакомыми.

«Я не пользуюсь телефоном. Вернее, я не пользовался телефоном уже почти год. Но даже до того, как (Франция. — Прим. Life.ru) изъяла его, я не пользовался своим телефоном», — пояснил он.