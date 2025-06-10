Дуров, подсадивший миллиард людей на Telegram, не пользуется телефоном ради «приватности»
Дуров признался, что уже год не использует телефон по соображениям безопасности
Обложка © ТАСС / ZUMA / Alec Michael
Основатель Telegram Павел Дуров в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал неожиданное заявление о своих повседневных привычках. Бизнесмен, который хвастался, что число активных пользователей его мессенджера в месяц превысило 1 млрд, уже год не пользуется мобильным телефоном в целях общения со знакомыми.
«Я не пользуюсь телефоном. Вернее, я не пользовался телефоном уже почти год. Но даже до того, как (Франция. — Прим. Life.ru) изъяла его, я не пользовался своим телефоном», — пояснил он.
Дуров уточнил, что единственный сценарий при котором он берёт в руки телефон — это личное тестирование обновлений в Телеграм. В его мобильнике даже SIM-карты нет, поэтому вся коммуникация происходит исключительно через ноутбук или планшет, что позволяет ему сохранять максимальный контроль над своими данными и избегать потенциальных угроз. Миллиардер добавил, что не носит с собой телефон, поскольку он «вредит приватности» и отвлекает.
Напомним, что август 2024 года ознаменовался резонансным задержанием Павла Дурова в Париже. Ему инкриминировали несколько статей, касающихся противоправных действий в мессенджере, одна из которых предусматривала до десяти лет лишения свободы. Сам он говорит, что до сих пор не понимает сути обвинений. Позже он рассказал, что французская разведка призывала его продвинуть их кандидата на выборах в Румынии. Ему запретили покидать Францию, но бизнесмену в итоге удалось организовать поездку в Дубай.