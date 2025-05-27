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27 мая, 17:59

«Я русский!» Дуров процитировал Shaman и заявил, что «скорее умрёт, чем станет чьим-то активом»

Дуров: Я русский, и скорее умру, чем стану чьим-то активом

В ответ на обвинения в связях с государственными структурами, создатель Telegram Павел Дуров подчеркнул свою национальную идентичность, заявив, что, будучи русским, он «лучше умрёт, чем станет чьим-то активом». Соответствующее заявление он сделал на конференции по правам человека в Норвегии, в которой участвовал в онлайн-формате. Мероприятие организовано американской НКО Human Rights House Foundation*.

Дуров на конференции. Видео © X/dacrimeblock

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль «ВКонтакте» и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе. <...> Меня сильно оскорбляет, когда люди говорят о «российском активе», — сказал он.

В Госдуме дали совет Дурову, как вновь не оказаться «в застенках»
В Госдуме дали совет Дурову, как вновь не оказаться «в застенках»

Ранее Life.ru сообщал, что суд Франции в очередной раз отказал Павлу Дурову в выезде с территории страны. Предприниматель хотел добиться разрешения отправиться в Норвегию, чтобы присутствовать на конференции вживую.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории России.

X/dacrimeblock

Юрий Лысенко
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