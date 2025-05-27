«Я русский!» Дуров процитировал Shaman и заявил, что «скорее умрёт, чем станет чьим-то активом»

В ответ на обвинения в связях с государственными структурами, создатель Telegram Павел Дуров подчеркнул свою национальную идентичность, заявив, что, будучи русским, он «лучше умрёт, чем станет чьим-то активом». Соответствующее заявление он сделал на конференции по правам человека в Норвегии, в которой участвовал в онлайн-формате. Мероприятие организовано американской НКО Human Rights House Foundation*.

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль «ВКонтакте» и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе. <...> Меня сильно оскорбляет, когда люди говорят о «российском активе», — сказал он.