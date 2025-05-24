Во Франции суд отклонил запрос Дурова на выезд за пределы страны
Павел Дуров. Обложка © ТАСС / AP / Tatan Syuflana
Французский суд повторно отказал миллиардеру Павлу Дурову в разрешении на выезд из страны. Основатель Telegram планировал принять участие в Oslo Freedom Forum, ежегодной конференции, организованной Human Rights Foundation*. Возглавляет эту американскую некоммерческую организацию Юлия Навальная**.
«Суд Франции отклонил запрос Павла Дурова на поездку в Норвегию для выступления в форме», — говорится в сообщении HRF*.
Ранее Дуров заявил, что готов лично прибыть в Румынию и дать показания по поводу предположительного вмешательства французской разведки в президентские выборы. Такое сообщение основатель Telegram опубликовал в ответ на обвинения лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона.
* Внесена в реестр нежелательных организаций.
** Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.