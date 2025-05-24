Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:08

Во Франции суд отклонил запрос Дурова на выезд за пределы страны

Павел Дуров. Обложка © ТАСС / AP / Tatan Syuflana

Павел Дуров. Обложка © ТАСС / AP / Tatan Syuflana

Французский суд повторно отказал миллиардеру Павлу Дурову в разрешении на выезд из страны. Основатель Telegram планировал принять участие в Oslo Freedom Forum, ежегодной конференции, организованной Human Rights Foundation*. Возглавляет эту американскую некоммерческую организацию Юлия Навальная**.

«Суд Франции отклонил запрос Павла Дурова на поездку в Норвегию для выступления в форме», говорится в сообщении HRF*.

«Вода как с гуся, но не с галльского петуха»: Захарова раскрыла, для чего Макрон арестовал Дурова
«Вода как с гуся, но не с галльского петуха»: Захарова раскрыла, для чего Макрон арестовал Дурова

Ранее Дуров заявил, что готов лично прибыть в Румынию и дать показания по поводу предположительного вмешательства французской разведки в президентские выборы. Такое сообщение основатель Telegram опубликовал в ответ на обвинения лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона.

* Внесена в реестр нежелательных организаций.

** Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Франция
  • Павел Дуров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar