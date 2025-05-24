Президент Франции Эмманюэль Макрон арестовал основателя Telegram Павла Дурова с целью повлиять на выборы в Румынии, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат утверждает, что французский лидер осознавал неспособность кандидата, представляющего «либеральную диктатуру», выиграть выборы честным путём.

«Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером таким варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что в отношении Макрона были сделаны заявления, подкреплённые убедительными доказательствами. Захарова отметила, что эти обвинения слишком серьёзны, чтобы их можно было просто отбросить как дезинформацию. Она иронично заметила, что на этот раз «вода не скатилась с галльского петуха», намекая на то, что президент Франции не смог избежать последствий.