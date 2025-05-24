В Госдуме дали совет Дурову, как вновь не оказаться «в застенках»
Депутат Журавлёв посоветовал Дурову уехать из Франции при первой возможности
Павел Дуров. Обложка © ТАСС / AP / Tatan Syuflana
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову стоит при первой же возможности покинуть Францию, иначе он рискует снова оказаться «в застенках». Неизвестно, что конкретно и кому пообещал Дуров во французской тюрьме взамен на свободу, но об этом можно догадаться по некоторым заявлениям. Об этом заявил Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
«В любом случае советовал бы ему покинуть Францию при первой возможности, там слишком велик риск вновь оказаться в застенках. Особенно, если периодически не идти на уступки французским спецслужбам. <...> Правда, его теперь даже в США не пускают, такая своеобразная французская подписка о невыезде — столь влиятельного в сфере новых медиа человека полезнее всегда держать под рукой», — цитирует Журавлёва РИА «Новости».
Недавно Павел Дуров заявлял, что перед вторым туром президентских выборов в Румынии одно из западноевропейских правительств обратилось к нему с просьбой ограничить активность местных консервативных сил в Telegram. Первоначально он намекнул на Францию, но позже уточнил, что запрос поступил от директора французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернера. Французский МИД вскоре назвал фейком обвинения Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии.