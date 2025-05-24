В Госдуме дали совет Дурову, как вновь не оказаться «в застенках»

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову стоит при первой же возможности покинуть Францию, иначе он рискует снова оказаться «в застенках». Неизвестно, что конкретно и кому пообещал Дуров во французской тюрьме взамен на свободу, но об этом можно догадаться по некоторым заявлениям. Об этом заявил Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«В любом случае советовал бы ему покинуть Францию при первой возможности, там слишком велик риск вновь оказаться в застенках. Особенно, если периодически не идти на уступки французским спецслужбам. <...> Правда, его теперь даже в США не пускают, такая своеобразная французская подписка о невыезде — столь влиятельного в сфере новых медиа человека полезнее всегда держать под рукой», — цитирует Журавлёва РИА «Новости».