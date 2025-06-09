Основатель Telegram Дуров заявил, что не понимает сути обвинения Франции

Основатель Telegram Павел Дуров выразил недоумение по поводу обвинений, выдвинутых против него французскими властями. Он поделился своим мнением в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Ролик опубликован на YouTube-канале журналиста.

«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала звучали обвинения в том, что мы якобы не ответили на юридические запросы, однако это не соответствует действительности. Даже если бы это было правдой, трактовка «соучастия» выглядит крайне натянуто. Адвокаты говорят, что таких прецедентов почти нет», — отметил Дуров.

Он также добавил, что во Франции преследовали мелкие приложения, созданные специально для преступников, не имеющих банковских счетов и без аудита.

«Telegram — это совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность», — подчеркнул он.

Дуров также указал, что обвинения основаны на том, что среди миллиарда пользователей Telegram нашлись лица, занимающиеся незаконной деятельностью. По его словам, власти утверждают, что он не сделал достаточно для предотвращения этой активности.

«Это всё равно что арестовать Дональда Трампа за преступление, совершенное кем-то из 350 миллионов американцев. <…> Это абсурд», — сказал он.

Кроме того, Дуров сообщил, что всё еще находится во Франции, так как на него наложили ограничение на выезд. По словам Дурова, его отпустили в Дубай, но в очень ограниченном режиме. Также он анонсировал еще одну скорую поездку в ОАЭ