Дуров обвинил французские власти в «крестовых походах» против свободы слова

Французские власти преследуют свободу слова и препятствуют технологическому прогрессу, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По его мнению, такие действия нанесут стране экономический ущерб в долгосрочной перспективе. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Дуров отреагировал на публикацию издания Politico о возбуждении французской прокуратурой уголовного дела в отношении соцсети X в связи с обвинениями в манипулировании алгоритмами. Предприниматель считает, что использование уголовных дел вместо чётких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и негативно скажется на экономическом росте Франции.

«Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Использование уголовных дел вместо чётких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесёт ущерб экономическому росту страны на десятилетия», — написал он.