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Регион
12 июля, 03:28

Дуров обвинил французские власти в «крестовых походах» против свободы слова

Дуров считает, что власти Франции преследуют свободу слова

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Французские власти преследуют свободу слова и препятствуют технологическому прогрессу, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По его мнению, такие действия нанесут стране экономический ущерб в долгосрочной перспективе. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Дуров отреагировал на публикацию издания Politico о возбуждении французской прокуратурой уголовного дела в отношении соцсети X в связи с обвинениями в манипулировании алгоритмами. Предприниматель считает, что использование уголовных дел вместо чётких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и негативно скажется на экономическом росте Франции.

«Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Использование уголовных дел вместо чётких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесёт ущерб экономическому росту страны на десятилетия», — написал он.

Павел Дуров посоветовал оградить себя от любых веществ, вызывающих привыкание
Павел Дуров посоветовал оградить себя от любых веществ, вызывающих привыкание

Ранее Павел Дуров посоветовал ученикам и студентам уделять особое внимание изучению математики. Он считает, что эта наука развивает логическое мышление, учит решать проблемы и помогает полагаться на собственный ум. По его мнению, эти навыки необходимы для успешного ведения бизнеса и реализации различных проектов.

Антон Голыбин
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