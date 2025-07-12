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12 июля, 01:22

Дуров назвал математику ключом к развитию самостоятельного мышления

Дуров рассказал, что математика учит неустанно полагаться на собственный мозг

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров посоветовал ученикам и студентам серьёзно заняться математикой. Он считает, что именно эта наука поможет приобрести навыки, которые очень пригодятся для создания бизнеса или организации проектов. Об этом бизнесмен заявил в соцсети X.

«Если вы выбираете, на чём сосредоточиться — выбирайте математику. Она научит вас неустанно полагаться на собственный мозг, мыслить логически, разбивать проблемы на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке», — написал он.

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А ранее Дуров дал совет тем, кто стремится к полному раскрытию своего потенциала и сохранению ясности ума: оградить себя от любых веществ, вызывающих привыкание. Он перечислил алкоголь, табак, кофе и различные таблетки.

Тимур Хингеев
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