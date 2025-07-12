Дуров назвал математику ключом к развитию самостоятельного мышления

Основатель Telegram Павел Дуров посоветовал ученикам и студентам серьёзно заняться математикой. Он считает, что именно эта наука поможет приобрести навыки, которые очень пригодятся для создания бизнеса или организации проектов. Об этом бизнесмен заявил в соцсети X.

«Если вы выбираете, на чём сосредоточиться — выбирайте математику. Она научит вас неустанно полагаться на собственный мозг, мыслить логически, разбивать проблемы на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке», — написал он.