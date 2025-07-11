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Регион
11 июля, 05:08

Павел Дуров посоветовал оградить себя от любых веществ, вызывающих привыкание

Павел Дуров. Обложка © Telegram / Pavel Durov

Павел Дуров. Обложка © Telegram / Pavel Durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал совет тем, кто стремится к полному раскрытию своего потенциала и сохранению ясности ума: оградить себя от любых веществ, вызывающих привыкание.

Дуров подчеркнул, что его личный успех и крепкое здоровье являются результатом более чем 20-летнего полного воздержания от психоактивных веществ и ещё целого ряда источников «лёгкого удовольствия». Он перечислил алкоголь, табак, кофе и различные таблетки.

«Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего», – заключил бизнесмен.

Дуров опроверг новость об уходе Telegram из России
Дуров опроверг новость об уходе Telegram из России

Ранее Life.ru писал о совместном проекте Telegram и американского рэпера Snoop Dogg. Исполнитель выпустил клип о мессенджере, который стал анонсом выпуска коллекции подарков его имени.

Юния Ларсон
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