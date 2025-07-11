Павел Дуров посоветовал оградить себя от любых веществ, вызывающих привыкание
Павел Дуров. Обложка © Telegram / Pavel Durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал совет тем, кто стремится к полному раскрытию своего потенциала и сохранению ясности ума: оградить себя от любых веществ, вызывающих привыкание.
Дуров подчеркнул, что его личный успех и крепкое здоровье являются результатом более чем 20-летнего полного воздержания от психоактивных веществ и ещё целого ряда источников «лёгкого удовольствия». Он перечислил алкоголь, табак, кофе и различные таблетки.
«Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего», – заключил бизнесмен.
Ранее Life.ru писал о совместном проекте Telegram и американского рэпера Snoop Dogg. Исполнитель выпустил клип о мессенджере, который стал анонсом выпуска коллекции подарков его имени.