Дуров опроверг новость об уходе Telegram из России
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Telegram не уходит из России, новости об этом — фейк. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил об этом в своём блоге. Он заявил, что несколько дней назад телеграм-каналы распространили ложную информацию о закрытии сервиса в стране, из-за чего пришлось добавлять опровергающие пометки.
«Telegram уже более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон. Вполне возможно, что сейчас мы имеем не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram. Будьте внимательны», — написал Дуров.
Напомним, ранее в Telegram появилась функция фактчекинга. Теперь под недостоверными постами может появляться отметка «Проверка фактов» с пояснением, что информация не соответствует действительности. Например, под публикацией канала We TON появился специальный блок с опровержением от платформы. Ранее его авторы распространили сообщение о якобы уходе Telegram из России, но потом отредактировали текст, сославшись на сатирическую «Панораму».