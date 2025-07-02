Дуров опроверг новость об уходе Telegram из России

Telegram не уходит из России, новости об этом — фейк. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил об этом в своём блоге. Он заявил, что несколько дней назад телеграм-каналы распространили ложную информацию о закрытии сервиса в стране, из-за чего пришлось добавлять опровергающие пометки.

«Telegram уже более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон. Вполне возможно, что сейчас мы имеем не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram. Будьте внимательны», — написал Дуров.