«Проверка фактов»: В Telegram появилась новая функция против фейков
В Telegram появилась новая функция против фейков
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В Telegram появилась функция фактчекинга. Теперь рядом с фейковыми постами может появляться плашка «проверка фактов», в которой будет указано, какая информация недостоверная.
Редакция проекта «Код Дурова» обнаружила, что под постом канала We TON появилась новая функция — выделенный блок с пояснением от самой платформы. Ранее авторы опубликовали сообщение о якобы уходе Telegram с российского рынка, однако позже сослались на сатирическое издание «Панорама» и изменили текст.
«Информационная плашка подчёркивает, что это разъяснение было предоставлено самим Telegram, а не авторами канала», — говорится в сообщении.
Несмотря на это, Telegram добавил собственное пояснение, стилизованное под цитату, в котором опроверг слухи и подчеркнул, что информация не имеет отношения к реальности. Разметка подчёркивает, что разъяснение добавлено администрацией Telegram, а не владельцами канала. Эксперты предполагают, что речь идёт о тестировании механизма фактчекинга, впервые замеченного в зачаточном виде ещё год назад.
Telegram сегодня занимает ведущие позиции среди новостных платформ. Об этом заявил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, пользователи всё чаще выбирают мессенджер за оперативность и удобство — достаточно одной подборки топ-новостей, чтобы быть в курсе главного.