«Проверка фактов»: В Telegram появилась новая функция против фейков

В Telegram появилась функция фактчекинга. Теперь рядом с фейковыми постами может появляться плашка «проверка фактов», в которой будет указано, какая информация недостоверная.

Редакция проекта «Код Дурова» обнаружила, что под постом канала We TON появилась новая функция — выделенный блок с пояснением от самой платформы. Ранее авторы опубликовали сообщение о якобы уходе Telegram с российского рынка, однако позже сослались на сатирическое издание «Панорама» и изменили текст.

«Информационная плашка подчёркивает, что это разъяснение было предоставлено самим Telegram, а не авторами канала», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, Telegram добавил собственное пояснение, стилизованное под цитату, в котором опроверг слухи и подчеркнул, что информация не имеет отношения к реальности. Разметка подчёркивает, что разъяснение добавлено администрацией Telegram, а не владельцами канала. Эксперты предполагают, что речь идёт о тестировании механизма фактчекинга, впервые замеченного в зачаточном виде ещё год назад.